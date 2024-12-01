“小巨人”能迸发大能量。专注细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优，中国专精特新“小巨人”企业在产业链供应链上发挥着巨大作用。

中国工信部近年来以优质企业梯度培育方式，鼓励企业深耕细作。目前累计培育专精特新中小企业超过14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家。近日，记者随“新型工业化媒体调研行”走访多家“小巨人”企业，了解“小巨人”企业的特色与活力。

“小巨人”聚焦小众赛道赋能产业链

在广东东莞的雷茨智能，自主研发的磁悬浮冷媒压缩机运行起来没有了过去的机器轰鸣声。雷茨智能创始人“90后”吴炎光向记者介绍，其压缩机轴悬浮精度是一根头发丝的百分之一，机器高速运转起来震动和摩擦几乎为零。

高端装备是工业的基础。十多年前，磁悬浮、气悬浮都被国外企业垄断。成立于2011年的雷茨智能相继实现磁悬浮控制器、磁悬浮轴承传感器系统、结构设计、自扫频功能技术突破。

广州技象科技聚焦物联网底层硬核关键技术，打造了自主知识产权的低功耗广域窄带无线物通信系统——TPUNB，达到国际先进水平，获得发明专利授权142项。

“TPUNB客户已有1200多家，包括南方电网和国家电网等，预计2025年将超过5000家”，技象科技董事长徐新介绍，TPUNB可用于多个场景，如远距离无人机群控，支持1000架无人机30公里外一秒收集完信息，0.001秒实现群体控制。

“链式转型”“小巨人”走在前列

由关键企业带动产业链上下游协同的数字化转型方式被称为“链式转型”。在这方面，“小巨人”企业走在前列。

广州里工实业是一家机器人企业，在其番禺工厂，约100台数控设备与机器人的车间24小时生产机器人零部件。“现在公司实现了‘用机器人生产机器人’”，里工实业总裁李卫铳说。

基于自身经验技术，里工实业把过去几年帮助航空航天企业做智能制造的经验提炼出来，赋能给其他中小企业，如传统制鞋、粮食分装、医疗设备等企业。

明珞装备是全球唯一一家服务于德系、日系、美系、中国自主品牌等全系列汽车客户的智能制造解决方案提供商，主要客户包括宝马、奔驰等。

明珞副总裁龙璞对记者介绍，针对企业数字化转型“不敢转、不想转、不会转”，明珞装备打造“一中心两网”(第三方应用测评中心、工业互联网和产业互联网)产业协同发展新模式，可在京津冀、长三角、珠三角等制造业聚集发展地区，加快打造智能制造服务业高地。

中国工信部此前解读《中小企业数字化赋能专项行动方案(2025-2027)》时透露，计划到2027年，实现专精特新“小巨人”企业数字化改造全覆盖。

“小巨人”在全球供应链重组中寻找新定位

越来越多“小巨人”企业聚焦全球市场，在全球供应链重组中寻找新定位。

明珞装备已经积累了1200多条自动化生产线的交付技术与服务经验，业务拓展至全球15个国家和地区，海外业务占比超过70%，2023年营收规模近17亿元人民币。

广东省的舞台灯具产值已经占到全球产值的70%以上。舞台灯具领域“小巨人”企业浩洋电子负责人毛杰告诉记者，2024年9月，公司收购丹麦SGM公司，为海外市场拓展增加了一个全球知名的国际品牌和渠道。

中国中小企业发展促进中心的一项调查数据显示，有62%的专精特新“小巨人”企业已经开展国际化业务，另有18%的“小巨人”企业计划出海。 (记者 刘育英)

(责编：王仁宏、陈键)

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