11月30日，以国家能源集团煤基航天煤油为主动力燃料的长征十二号运载火箭在海南文昌航天发射场成功首飞。作为我国新一代航天运载力量，长征十二号运载火箭验证了煤基航天煤油与我国新型泵后摆液氧煤油发动机的适配性能，为我国后续航天重大工程奠定坚实基础。

国家能源集团相关负责人介绍，煤油作为新一代大推力火箭发动机的主动力，与传统火箭推进剂相比，具有推力大、绿色环保、储运方便、经济性高的特点。然而石油基航天煤油资源稀少、来源单一。应用动力强、成本低、原料足的煤基航天煤油，对保障我国高速发展的航天工业具有深远意义。

国家能源集团于2013年3月正式立项实施煤基航天领域特种燃料研究与开发工作，开启自主研发攻关之路。2014年7月，国家能源集团鄂尔多斯煤制油公司与航天科技集团航天六院一六五所开始全方位科技合作和创新优势互补，加快了煤基航天煤油研发和工程应用历程。十余年来，集团先后完成煤基航天煤油配方研究、台架试验研究，并通过了实装应用考核，取得了重大成果突破。在承担本次任务前，煤基航天煤油已参与多个型号液氧/煤油火箭发动机热试车800余次。2023年4月2日，煤基航天煤油在我国酒泉卫星发射中心助力天龙二号运载火箭发射成功，顺利将搭载的“爱太空科学号”卫星送入预定轨道。

本次发射使用的煤基航天煤油以国家能源集团煤直接液化油为主原料。它以煤炭资源为根基，有效摆脱了我国航天领域长期以来对传统石油资源的过度依赖，煤基航天煤油的比冲性能、冷却特性、流阻性能、燃烧特性等与石油基航天煤油一致，且性能稳定。

“煤基航天煤油应用于‘长征’系列运载火箭，对煤基特种燃料扩大应用具有划时代的里程碑意义，将开启中国航天燃料革新的崭新篇章。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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