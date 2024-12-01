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制造业加速转型升级 释放高质量发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年12月01日11:54 | 来源：人民网
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智能机器人手臂在精密加工车间灵活操作、物联网技术实时监控生产线上环节、大数据分析优化供应链管理……当前，随着物联网、5G通讯等科技的蓬勃发展，制造业正以前所未有的速度转型升级，不断向高端化、智能化、绿色化的方向迈进，一系列新业态、新模式不断涌现。

近期，工业生产增势稳定，装备制造业和高技术制造业较快增长。国家统计局数据显示，1月至10月，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。工信部最新数据显示，1月至10月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.8个和3.5个百分点。

近年来，制造业高端创新持续突破。载人航天、探月工程、量子通信、载人深潜、射电望远镜、超级计算机等科技成果不断涌现，大数据、云计算、物联网等新一代信息技术向制造业深度渗透。

如今，C919国产大飞机、首艘国产大型邮轮开启商业运营；汽车产量连续15年保持世界第一；“嫦娥六号”实现月背采样返回；国产最大直径盾构机“京华号”投入使用……

“高技术制造业是提升竞争力的关键所在，能够创造大量高附加值产品，带动相关产业协同发展，推动国家科技创新水平不断提升。”业内专家表示。

近年来，我国制造业转型升级步伐不断加快，智能化、数字化程度显著提升。

浙江嘉兴一家化学纤维制造企业通过综合应用5G、人工智能等10余项先进技术，成功建成了差别化聚酯长丝高效规模化智能制造工厂，实现了智慧车间和园区的构建，显著提升了生产效率和产品质量，同时降低了运营成本；江苏苏州一家服装企业通过打造“研产供销服”全链协同的品牌服装全生命周期新生态，实现了由市场拉动生产的“以销定产”供应链管理模式。

“智能制造”不仅大幅提升了生产效率，更为传统产业的转型升级和可持续发展奠定了坚实基础。

在江苏，常州市将制造业智能化改造作为转型发展的关键增量，通过抢抓新工业、新能源机遇，优化数字经济产业布局等方式，将常州工业物联大数据平台作为“一横多纵”平台的主平台，为企业提供贯穿设备级、产线级和企业级的智能化综合解决方案；镇江市全面对接中国制造2025战略，以推进制造业智能化发展为抓手，深入实施“产业链+智能制造”，增强产业核心竞争力，显著提升了传统制造业的生产效率和产品质量。

“应加速数字经济与实体经济的深度融合，全面推进产业数字化和数字产业化进程，加快企业数字化、智能化转型，全面提升制造业的核心竞争力。”业内专家建议，要进一步加大政策支持力度，精准对接企业需求，为企业开拓市场、扩大产能搭建桥梁，让“智能制造”和“数字化转型”成为推动高质量发展的新引擎。

相关负责人表示，今年以来，在消费品以旧换新等系列稳增长、促消费政策推动下，工业经济运行总体平稳、稳中有进，生产实现平稳增长。

“要抓住数字化、绿色化、智能化融合发展的历史机遇，加速制造业与先进智能技术的深度融合，践行绿色发展理念，不断提升制造业的智能化、绿色化水平。”业内专家建议，应加快科技创新与产业创新的深度融合，推动企业在产业链、创新链上协同创新，形成强大的科研合力，加速突破关键核心技术，增强产业链、供应链的韧性，进一步做强新兴产业，推动制造业高质量发展迈向新台阶。

(责编：王仁宏、吕骞)
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