人民网北京12月1日电 （记者孙阳）今年以来，全国已有近30个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策，抢先布局上下游产业。北京、上海、杭州、合肥等15个城市与企业携手共建低空经济生态圈，计划打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等上百个示范项目。

日前印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》提出，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。在加强创新驱动和提质增效方面，方案提到鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式，健全和优化管理标准规范，支持企业商业化创新应用。

中信建投分析认为，2025年将为低空经济基础设施建设的重点年份，同时，或将为eVTOL（电动垂直起降飞行器）商业化运营的元年。根据多地政府政策，明年或将为地方政府建设低空经济基础设施的重点年份。

日前，清华大学航天航空学院教授兰旭东在低空经济与未来科技发展会上表示，低空经济是新质生产力的重要形式，其本质是一种新经济结构，涵盖了通用航空、低空旅游、应急救援、物流配送、航空运动等多个领域的综合性经济模式。随着航空技术的日益成熟和空域管理政策的逐步优化，低空经济正展现出发展潜力与广阔前景。

国杰研究院原院长王汉杰认为，低空经济具有广泛的应用前景，正逐步成为推动经济社会发展的新引擎。未来几年内，低空经济有望成为经济增长的重要一极，低空技术将持续推动低空经济产业高水平发展，助力区域经济结构优化升级。

“发展低空经济，目前最大的卡点在空域。”哈尔滨工业大学教授陈波认为，应该通过空域网格化和数字化增加空域容量、基于数字飞行规则和高效算法提升飞行通量、制定低空运行标准规范提升低空经济体量。

据悉，针对低空经济涵盖的低空空域管理改革，湖南、四川、安徽、海南等地先行试点，在管理机制、保障体系、平台搭建等方面取得了突破和创新。

业内分析认为，低空空域改革在由点及面推进的同时，也要考虑到全国性的统筹和区域协同。要建设有效的低空空域空管与低空航行服务系统，这是推进低空空域管理改革的技术前提。同时，要权衡好安全与发展的关系，在守住安全的前提下最大化地利用低空空域资源。

产业投资方面，全国已有20个省市成立低空经济产业基金，总规模已超千亿元。据介绍，中关村青创智能科技发展基金会专门设立了低空经济与无人机科技产业基金，将依托北京教育、人才、金融、数据等资源，成立低空经济产业集群，支持低空科普教育、人才培训、金融保险、数据服务等产业化发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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