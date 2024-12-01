人民网北京12月1日电 （焦磊）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的最新数据显示， 11月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，我国经济景气水平总体保持稳定扩张。

“11月份，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业PMI在景气区间上行，升至50.3%，扩张步伐有所加快。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

从供需两端看，生产指数和新订单指数分别为52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8个百分点，其中新订单指数自今年5月份以来首次升至扩张区间。从行业看，通用设备、汽车等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需较快释放。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，11月制造业PMI指数中的新订单指数为50.8%，较上月大幅上升0.8个百分点，近7个月以来首次升至扩张区间，对当月整体制造业PMI指数改善贡献最大。

“背后是在存量政策和一揽子增量政策发力下，11月汽车销量、楼市成交量、基建施工数据都有明显改善。”王青分析，此前统筹安排的1500亿超长期特别国债资金支持“消费品以旧换新”，正在推动汽车销量高增；11月下旬房地产交易环节减税政策全面落地，对一、二线城市楼市成交量改善提供支持；年内提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单，则是当月基建施工数据上行的主要原因；此外，高频数据显示近期出口也继续处于较强状态。总体上看，这些都对11月制造业需求端形成较强拉动。

市场预期方面，赵庆河表示，生产经营活动预期指数为54.7%，比上月上升0.7个百分点，连续两个月回升，表明多数制造业企业对未来市场信心有所增强。从行业看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、汽车、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%以上较高景气区间，企业对行业发展预期更为乐观。

11月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点。

服务业景气水平与上月持平。服务业商务活动指数为50.1%，继续保持在扩张区间。从行业看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快。

根据中国物流信息中心数据，11月货币金融和资本市场服务业商务活动指数较上月有所上升，均在60%以上。王青表示，社会融资需求有所提升，抵消了国庆假期效应消退后，与居民出行消费相关的零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数不同程度回落的影响。

从市场预期看，业务活动预期指数为57.3%，比上月上升1.1个百分点，为近5个月以来高点，其中航空运输、邮政、货币金融服务、保险等行业业务活动预期指数均高于65.0%，相关行业企业对市场发展信心较强。

展望未来，王青认为，伴随一揽子增量政策进一步显效，12月制造业PMI指数有望继续保持在扩张区间，四季度宏观经济景气度会明显改善。

(责编：王仁宏、吕骞)

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