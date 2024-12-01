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专家解读：促消费惠民生相结合 服务消费潜力持续释放

2024年12月01日11:35 | 来源：人民网
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人民网北京12月1日电 （焦磊）党中央、国务院高度重视服务消费，多次强调要以提振消费为重点扩大内需，坚持促消费和惠民生相结合，把服务消费作为消费扩容提质的重要抓手。

日前，多位专家接受人民网采访时表示，近一段时间，国家层面支持服务消费发展的政策密集出台，随着这些政策措施的有效落实，我国服务消费潜力将持续释放。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员刘涛表示，服务消费是消费扩容升级的重点方向，也是民生福祉改善的重要支撑。随着收入水平不断提高，居民消费的重点从商品向服务转变，是经济发展的客观规律。

刘涛介绍，从发达国家的发展经验来看，服务消费增长呈现出诸多共性，特别是在人均GDP超过1万美元后，服务消费具有三个突出特点：

一是服务消费占据居民消费的主导地位。当人均GDP超过1万美元时，美国、日本等主要发达国家居民服务消费占居民全部消费的比重平均约为50.7％；人均GDP超过2万美元时，这些国家居民服务消费占比平均升至55.7％。

二是服务消费增长点更为丰富多元。以美国为例，在1978年人均GDP超过1万美元到1987年跃升至2万美元这一时期，31个商品消费类别中，有9个年均增速超过居民全部消费增速，而22个服务消费类别中，有15个年均增速超过居民全部消费增速，特别是健康、休闲等服务消费增长迅猛。

三是多数服务消费受闲暇时间约束。教育、休闲、健康等服务消费的特点是生产与消费同步进行，服务提供者与消费者直接互动，消费者更看重这一过程带来的体验感和情绪价值。这使得这些服务消费增长很大程度上依赖于闲暇时间的增加。

刘涛表示，当前，扩大居民服务消费，对于促进消费扩容升级、增进民生福祉具有重要意义：一方面，我国经济转向高质量发展阶段，进入到需要以消费为主导的经济增长阶段。扩大服务消费，能够增强消费对经济发展的基础性作用，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；另一方面，扩大服务消费，有利于提升消费层次，更好满足消费升级需求，增强人民群众的获得感和幸福感。

今年8月，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，这是我国首次专门就服务消费作出系统部署的政策文件，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要举措。11月，国务院公布《关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》，将法定节假日由原来的11天增至13天，增加了居民闲暇时间，对释放假日消费潜力具有显著促进作用。

在部委层面，9月，商务部等部委联合发文，拟允许北京等9地设立外商独资医院，这有利于引进全球高水平的医疗技术，满足国内多样化医疗服务需求；10月，民政部、商务部等24个部门联合发文，提出促进养老服务供需适配等5方面政策措施，有利于挖掘养老服务消费潜力，提升老年人生活品质；11月，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆5个国际消费中心培育建设城市，举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，涵盖吃、穿、用、娱、住、行等各方面。

今年前三季度，我国居民人均服务消费同比增长7.6％，快于居民人均消费增速2个百分点；居民服务消费占居民全部消费的比重为47％，比去年同期上升0.9个百分点。今年前10个月，我国服务零售额同比增长6.5％，增速高于商品零售额3.3个百分点。另外，今年前三季度，外国人入境2282.1万人次，同比增长1倍，其中通过免签入境1342.7万人次，同比增长1.4倍。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示，随着收入水平提高和消费观念转变，居民越来越注重休闲消费。今年前三季度，居民人均文化娱乐消费同比增长16.3％，快于居民人均消费增速10.7个百分点。

携程平台数据显示，今年10月国内出游下单用户数量比去年同期增长10.8％，预订销量同比增长11.7％，二者分别比9月增长34.7％、49.3％。同时，居民消费更加注重满足心理和精神需求，观演、骑行、露营、滑雪等悦己消费、沉浸体验消费备受青睐。

陈丽芬认为，随着数字技术不断创新和推广应用，互联网医疗、在线教育等新业态和新模式蓬勃发展，推动服务消费个性化、定制化、品质化发展。同时，商业、旅游、文化、体育、健康等服务行业内部融合创新，形成协同效应，为消费者提供了多元消费场景，增强了消费市场活力。

(责编：王仁宏、吕骞)
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