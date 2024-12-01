人民网北京12月1日电 （焦磊）近日，由中国移动通信集团有限公司指导，中移互联网有限公司和云能力中心共同承办的中国移动算力网络应用创新论坛在北京举行。本次论坛以“算网互融，数智共生”为主题，来自产学研各界代表共同探讨算力网络应用创新路径与发展策略。

论坛上，中国移动发布了AI+算力终端开放生态合作计划，旨在推动产业上下游资源汇聚，与算力终端上下游全链路伙伴一道，实现从芯片到终端到应用的全方位合作，持续释放算力网络对于数字经济发展的放大、叠加和倍增作用。

据介绍，AI+算力终端开放生态合作计划包括以下几方面内容：一是与芯片厂商开展软硬件适配、兼容认证，联合产业打造从端到云全链路解决方案；二是加深与终端厂商的合作，打造“云手机+瘦终端”的软硬一体解决方案，实现云手机OS与真机系统的深度融合；三是基于中国移动的算网优势禀赋，推动云终端的智能升级、交互升级、产品升级，共同构建泛云终端应用生态；四是加快与AI厂商的融合，支持多种大模型的接入，打造云OS智能体，推动“通信让AI无处不在，AI让通信无所不能”。

据了解，本次论坛上还举办了云手机算力网络节点建设点亮仪式，这标志着算力网络节点建设进入加速期。目前，中国移动已建成了“4+N+31+X”数据中心，实现了算网基础设施体系的建立。中国移动云手机初步建成了四大中心节点及多个分省和边缘节点，平均端到端操控时延降低至150ms以下。随着算力网络节点的全面铺开，预计云手机平均端到端时延将降低至120ms以内，核心用户时延低至90ms。

(责编：王仁宏、吕骞)

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