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打好特色牌 业界探索乡村文旅融合新路径

2024年12月01日12:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月1日电 （记者许维娜）当前，文化与旅游融合的新模式与新场景持续涌现，并逐渐发展成为新兴的生活方式和消费模式。

“加快聚合多元业态，创新乡村文化旅游产品供给，是文化产业赋能乡村振兴的重要路径。”有专家表示，当下乡村拥有丰富且独特的自然与人文资源，需要通过创新产品供给，将这些资源转化为具有市场竞争力的文旅产品。

江苏宿迁朱海休闲运动小镇迎来虎牙村运会开幕式。受访方供图

而诸多地区也正积极探索并实践这一理念，力求通过特色活动为乡村文旅发展按下“加速键”。

近日，“项王杯”暨2024江苏省虎牙乡村运动会于宿迁朱海休闲运动小镇拉开帷幕。宿迁有着5000多年文明史以及2700多年建城史，是一座历史名城。此次乡村运动会的举办，让宿迁焕发出了新的活力。

据了解，宿迁市宿城区文化广电和旅游局、体育局、数据局等多个部门联合指导的运动会，由宿城区文旅集团与虎牙直播共同主办。该运动会设置了诸多特色项目，吸引了众多参与者和游客踊跃前往，展现了宿迁独特的乡村风貌和全民参与的蓬勃活力。

其中，一尊巨大的“天下第一锅”成为全场焦点，锅内现场烹饪宿迁特色美食王官集瓦块鱼，鲜香四溢的场景引得众多游客纷纷驻足观看。与此同时，现场的文创集市也是热闹非凡，这里汇聚了来自宿迁各地的特色美食以及精美的手工艺品，琳琅满目的商品让游客们应接不暇。

现场制作王官集瓦块鱼。受访方供图

虎牙相关负责人介绍，本次运动会不同于传统乡村运动会，创新性融入电竞元素，有望为乡村文化传承发展注入新动力，拓宽其展现与延续路径，助力乡村文化在新时代焕发光彩。

现场，一场精彩文化表演将现场气氛推至高潮，《项王传奇》开场秀再现项羽时代英勇传奇，吉祥物IP“牛村长”“卡皮吧啦”亮相，融合戏曲元素的表演，给观众带来多重感官新体验。

“项王杯”暨2024江苏省虎牙乡村运动会开幕式现场。受访方供图

宿迁市相关负责人表示，本次乡村运动会不仅是一场体育竞技的盛会，更是一次文化交流的契机。通过电竞这一平台以及“天下第一锅”等特色活动，希望吸引更多年轻人关注，让他们了解和传承乡村文化，同时也为宿迁的文化旅游事业和乡村振兴战略贡献新的力量。

体制机制创新是实现农文旅深度融合，进而推动乡村振兴的关键。另有专家表示，随着此次乡村运动会的陆续开展与落地实施，宿迁这座城市在探索文旅电竞融合发展的道路上迎来了新的契机，并且正稳步迈出坚实的步伐，这也为其他地区在类似融合发展方面提供了新的启示。

(责编：王仁宏、吕骞)
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