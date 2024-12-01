新华社乌鲁木齐12月1日电（记者孙少雄、蔡国栋）记者从红其拉甫海关了解到，12月1日起，中国与巴基斯坦唯一陆路口岸——新疆红其拉甫口岸由每年的季节性开放正式进入常年开放。

红其拉甫口岸位于新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县境内，地处“中巴经济走廊”建设核心区，以往受高海拔和冰雪天气影响，口岸每年4月至11月开关，12月至次年3月闭关。

红其拉甫口岸自今年4月1日开关以来，口岸出入境流量逐步攀升，出入境旅客已达5万余人次。截至10月底，红其拉甫海关监管进出境交通工具达1.1万余辆次，监管进出口货物量4.09万吨，分别同比增长了42.6%、72.7%，增长态势明显。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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