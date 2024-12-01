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“一证通查”可查互联网应用增至25款

2024年12月01日16:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月1日电 记者12月1日从工业和信息化部获悉，“一证通查”查询名下互联网账号服务新增接入今日头条、携程旅行、拼多多、饿了么、爱奇艺、小红书、大众点评、贝壳找房、链家等9款互联网APP，用户本人名下手机号码关联互联网账号的可查范围扩增至25款。

　　据悉，针对一些用户反映的名下电话号码关联互联网账号查询难、解绑难等问题，工业和信息化部此前推出了“一证通查”服务。用户通过工业和信息化部政务微信号“工信微报”，点击“服务”按钮，选择“政务服务”中的“一证通查”，可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。查询结果会通过短信的形式发送至用户手机。如用户对查询到的移动电话卡号或互联网账号结果有异议，可联系对应电信企业或互联网企业，查询明细信息，并按照相关攻略进行注销、解绑等操作。

(责编：宋心蕊、袁勃)
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