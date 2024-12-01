唐佳

从“一码”支付助力跨境畅游，到稳外贸加大跨境金融支持力度，再到支付机构加速布局海外市场，当前跨境支付正充当“桥梁”的角色，将全球的消费者、商家以及产业链各环节紧密联系起来，将国内先进的数字支付服务推广到海外。

业界人士表示，跨境支付已成为国际经济交流的重要环节，从业务电子化、渠道线上化，进入到助力产业革新、产融深度融合的新阶段，成为促进国际贸易降本增效的助推器。在政策举措的推动下，从“支付”到“智付”，数字技术极大赋能了“支付+”业务的拓展。同时支付企业也在加快全球化布局，为业务发展抢占市场机遇。

今年以来，在政策举措推动下，支付助力高水平对外开放更畅通。3月份，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，为外籍来华人员等群体提供更优质便捷的支付服务。7月份，商务部等四部委印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，明确要便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。

跨境支付助力外贸企业“一键出海”，在近日召开的第二届中国国际供应链促进博览会期间，在会场里国内外的支付企业联手，推出了数字商务卡，让国内外企业能够高效、便捷、安全地在线完成跨境支付；在会场外，来自主宾国的匈牙利Cardnet Group公司与澳门通集团签署了双边零售互通数字闸道生态系统合作意向书，促进两地用户的跨境、跨系统支付及无缝交易。

今年3月，人民银行发布了《外籍来华人员支付指南》，对移动支付、银行卡等支付工具的获取方式进行提示，有效解决了外籍来华人员遇到的支付难题。

“我们希望通过技术创新和系统集成，打造安全、高效的跨境支付体系。让老外支付不见‘外’，也为我国游客提供便捷的支付体验。”澳门通集团董事总经理孙豪表示，要通过覆盖线上与线下场景，为本地商户提供数字化升级的解决方案。

无论是链博会还是广交会，跨境支付成为了外贸企业“出海”的有力支撑。“过去，传统跨境贸易结算主要依托于银行电汇，过程可能涉及多个中间银行，很多环节需要自己去申办，资金能否回流也给企业发展带来了不确定性；现在，跨境支付让即便是中小外贸企业，也能在全球贸易中更加游刃有余。”多位外贸从业人员表示。

安永金融服务银行及资本市场合伙人郑淑霞表示，面对不同国家和地区之间快速变化的货币政策、监管和合规环境，企业可借助专业服务机构的支持及其本地化服务和全球化网络，进行充分的方案规划和设计，提升企业跨境支付结算效率。

从支付到“智付”，技术赋能也是跨境支付发展的趋势。业界人士表示，伴随着支付场景的全球化延伸，原本依托跨境贸易发展的跨境支付服务已经开始反向赋能，在积极探索“支付+”服务。此外，跨境支付的体系建设仍需继续优化，要提升支付便利性、扩大数字基础网络覆盖、增加业务种类、技术创新以及政策支持等。

(责编：陈键、吕骞)

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