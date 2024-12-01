人民网北京12月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，11月23日至25日，2024年江苏省计量职业技能竞赛暨全国计量职业技能比武选拔赛在南京举行。

计量人才队伍的素质和能力水平决定着计量事业发展的根基和未来，也关乎计量服务国家战略的质量和效能。据了解，为全面落实中央关于人才发展的专项规划，加快筑牢中国式现代化的计量根基，大力培育现代化计量能力建设的高素质技术技能人才，市场监管总局决定举办首届全国计量职业技能比武活动。

此次在南京举办的竞赛，是由江苏省市场监管局联合省委省级机关工委、江苏省人力资源社会保障厅、江苏省总工会、江苏团省委、江苏省国防科工办在南京工业职业技术大学共同举办的，140名选手参加了比赛，共产生24个个人奖、6个团体奖。

据竞赛主办方介绍，本次竞赛邀请上海、浙江、安徽、河南等地区的计量专家担任裁判和仲裁，进一步加强了跨区域计量技术学习和交流。聚焦政府关注、社会关切、群众关心的民生重点领域，设置燃油加油机、一般压力表、电子血压计和多参数监护仪4个竞赛项目，重点考查参赛选手的计量理论知识以及计量检定操作的规范性、熟练程度、数据处理和不确定度分析。

(责编：陈键、吕骞)

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