人民网北京12月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心。

我国智能新能源汽车发展迅猛，汽车芯片则是支撑智能新能源汽车实现电动化、智能化和网联化的重要基础元件。

市场监管总局相关负责人表示，目前，我国汽车芯片产业及产品面临“加快装车应用、牵引芯片发展”的挑战。现有检测技术体系难以支撑汽车芯片的装车适配，缺乏电路复杂逻辑环境下在环测试和功能安全验证的标准体系和检测能力，芯片在装车应用中经常会出现质量问题，急需建立汽车芯片供应链质量的信任传递，加快构建我国汽车芯片的应用生态。

据悉，国家汽车芯片质量检验检测中心将立足于产业需求，建立起支撑汽车芯片装车适配的检测体系，突破一批国内空白的汽车芯片检测和国产化装车验证技术，建立包含各项性能、可靠性、车规适应性及实车工况用例等汽车芯片检测技术能力，积极发挥第三方技术机构作用，构建产业生态联盟，推动供应链上下游达成技术协议，协助企业建立质量保障体系和产品质量监控机制，推动建立广泛遵守供应链质量的责任机制，推动汽车芯片国产化率显著提升。

(责编：陈键、吕骞)

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