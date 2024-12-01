人民网北京12月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，国际标准化组织（ISO）技术管理局批准成立创意数字设计技术委员会（ISO/TC350），并由中国作为该技术委员会秘书处承担国。

据市场监管总局相关负责人介绍，“创意数字设计（Creative Digital Design）”指的是利用数字化手段进行原创性创意设计，侧重于创作过程的要求和指导，涉及创作的流程、组织、运营和能力建设活动。当前，联合国和世界各国都在加快推动数字化战略规划实施，其中利用数字化手段进行原创设计的创意数字设计产业蓬勃发展。电子游戏、数字艺术、数字时尚设计、影院新特效等相关领域随着全球化趋势的发展，对创意数字设计标准化的需求日益明显。

据悉，目前，ISO/TC350共有7个参与成员国、15个观察成员国。

据了解，该创意数字设计技术委员会的成立，一方面，将通过构建创意数字设计流程、组织和管理等方面的国际标准体系，不断提高创意数字设计的最佳秩序和最优效率，激发更大创新动力，加快促进全球数字经济转型升级；另一方面，将通过国际标准化为未来数字世界协同互通奠定基础，保障创意数字设计在多种不同场景的潜在通用性，促进创意数字设计元素及产品在元宇宙等场景中的广泛应用，助力实现联合国可持续发展目标。

上述负责人表示，中国作为ISO/TC350秘书处承担国，将秉持“共商、共建、共享”理念，服务国际同行、全球伙伴共同制定国际标准，为建设全球创意数字设计标准体系、推动全球创意设计产业可持续发展及未来数字生态有序发展作出中国贡献。

(责编：陈键、吕骞)

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