前10月全国社会物流总额287.8万亿元（新数据 新看点）
同比增长5.7%
2024年12月02日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月1日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会日前发布的数据显示：今年前10月，全国社会物流总额287.8万亿元，同比增长5.7%，增速比前9月提高0.1个百分点。10月，全国社会物流总额同比增长5.7%，增速为6月以来的最高水平，显示物流运行回升势头有所增强，同时结构性向好态势更趋明显。
数据同时显示，前10月，物流业总收入为11.3万亿元，同比增长3.8%，增速较前9月提高0.1个百分点，增速连续两个月回升。
前10月，工业品物流总额保持平稳增长，同比增长5.8%，增速比前9月提高0.2个百分点，超八成地区和行业物流总额实现增长。同时，多场景消费潜力释放，单位与居民物流有所加快。前10月，单位与居民物流总额同比增长8.0%，增速比前9月提高0.4个百分点。线上电商物流需求加快回升。前10月实物商品网上零售额同比增长8.3%，增速比前9月提高0.4个百分点。
《人民日报》（2024年12月02日 第 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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