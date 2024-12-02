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屋外电梯更新 屋内家电换新（经济新方位·“两新”政策发力显效）

上海利用超长期特别国债为老旧小区更换新电梯，支持消费品以旧换新

本报记者 王崟欣
2024年12月02日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家发展改革委、国家统计局

　　一天天盼着，新电梯终于装好。

　　杨其明家住上海市金山区朱泾镇塘园居民区华光紫荆苑小区。小区建于2004年，杨其明所在的101号楼栋共有11层，他们一家住在顶楼。

　　今年，由于质检不合格，楼里唯一的电梯停用，这可急坏了该楼栋居民。“正好赶上母亲腰椎不舒服，需要定期上医院。”杨其明说，“腰椎不行，行动本就不便，电梯停了，心里更急。”

　　同样着急的还有金超，他是塘园居民区党总支书记、居委会主任。电梯停用没几天，金超就和同事设计了三版更新改造方案。可好事多磨，召集楼栋居民讨论多次后，一个方案也没通过。

　　“争议点主要集中在维修费用上。”金超坦言，“电梯修修补补多次，公共维修基金已所剩不多，这意味着此次更新改造的大部分费用，需要居民自掏腰包。”

　　是换还是修？哪些楼层住户需要出钱？分别出多少？一次次讨论无果，电梯更新改造的时间一再推迟。

　　电梯更新改造的资金如何筹措？这是不少老旧小区面临的共同难题。

　　中共中央政治局会议提出，要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。7月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中明确统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，并将支持范围扩大到老旧电梯等领域。

　　同月，住房城乡建设部会同国家发展改革委、市场监管总局向各地下发《关于请抓紧做好2024年住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》，重点支持使用15年以上的住宅老旧电梯更新改造，优先支持使用20年以上的住宅老旧电梯实施更新，补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元，改造电梯每台定额补贴5万元。

　　按照通知要求，上海市迅速召集各区、街镇部署工作。开完市房管局的电话会议后，朱泾镇城建事务管理中心副主任吕明便立刻给相关小区发去通知。吕明指着一份名单，上面是他们前期摸排出的需要进行电梯更新改造的小区。“朱泾镇老旧小区多，需要更新改造的电梯数量不少，有了相关政策支持，工作难度大大降低。”吕明说。

　　金超和楼栋居民们一起算了笔账，按照每台15万元的补贴标准，刨除公共维修基金的支出后，新换一部电梯，低层住户不用出钱，高层用户也仅需先垫付少量费用，待补贴发放后就能返还。

　　更新方案很快通过。9月24日，新电梯进场；10月6日，电梯完成调试；10月12日，电梯正式投用。“政府给装上新电梯，我们都很高兴。”杨其明说。

　　不仅是换电梯，这阵子，华光紫荆苑小区里还有不少忙活事儿。在国家层面的“两新”政策基础上，上海市9月出台关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案，明确用好超长期特别国债支持新能源汽车、老旧汽车、家电产品等消费品以旧换新工作。针对家电产品，按照最高不超过销售价格的20%予以补贴，每件补贴不超过2000元。这让一些居民动了“换新”的念头。

　　居民奚海英，最近刚把房子装修完，打算购置几件家电。在附近的电器商城逛了一圈，她发现不少家电价格降了。“原价14699元，算上商场和政府的补贴，足足省了3000元。”奚海英笑着说，“趁着有补贴，赶紧就买了。”

　　屋外电梯更新，屋内家电换新，小区“新事”不断，日子欣欣向荣。

　　

　　本期统筹：田先进

　　版式设计：张芳曼

　　《人民日报》（2024年12月02日 第 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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