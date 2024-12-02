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在发展中保障和改善民生（子夜走笔）

田先进
2024年12月02日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的二十届三中全会《决定》提出，“在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。”

　　今年以来，推动大规模设备更新的举措密集出台、落地见效，不仅促进了经济的高质量发展，更在服务民生、提升居民生活水平方面发挥着积极作用。

　　设备更新行动有利于推动经济转型升级。

　　设备更新意味着生产效率的提升、产品质量的升级，并有效推动工业领域尤其是制造业的数智化转型，进而提升整个产业链的附加值和竞争力，带来经济结构的优化和产业升级的加速。同时，设备更新还能拉动有效投资，为经济增长注入新的动力。

　　两组数据很有说服力。10月，高技术制造业增加值同比增长9.4%，快于全部规模以上工业的增长；1—10月设备工器具购置投资同比增长16.1%，拉动全部投资增长2.1个百分点，对于投资增长的贡献率超过60%。

　　设备更新行动有利于增进民生福祉。

　　国务院印发的行动方案明确提出，以供水、供热、供气等为重点，分类推进更新改造；相关部委出台措施，要求加大对老旧电梯等领域设备更新的支持力度。各地聚焦人民群众急难愁盼，着力找准“小切口”，服务“大民生”。

　　以电梯设备更新为例，部分老旧住宅电梯投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出，居民换电梯的意愿强烈。政策支持下，有关地方立即梳理符合电梯更新要求的小区名单，召集居民代表商讨实施方案，主动作为，迅速落实，体现了对民生问题的关切。

　　未来，随着相关措施逐步完善、发力显效，设备更新行动将持续成为推动高质量发展的积极力量，并在惠民生、纾民困、解民忧方面不断发挥作用，提升居民生活品质，增强群众参与感、获得感、幸福感。

　　《人民日报》（2024年12月02日 第 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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