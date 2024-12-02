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《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》修订出台

2024年12月02日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月1日电 （记者刘志强）日前，经国务院同意，国家发展改革委修订出台《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》（以下简称《目录（2025年本）》），报请国务院审定同意后发布实施，自2025年1月1日起施行。

　　对西部地区从事鼓励类产业的企业减按15%的税率征收企业所得税，是西部大开发的重要政策之一。国家发展改革委有关负责人表示，近年来，西部地区鼓励类产业政策深入实施，取得了明显成效。一是提振企业发展信心。2021年至2023年，通过实施目录和西部大开发企业所得税优惠政策，西部地区共减免企业税收超4000亿元，有力支持了西部地区企业发展。二是促进产业转型升级。通过鼓励类产业政策，有针对性地激励西部地区发展特色优势产业和新兴产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力，目前西部地区已经在电子信息、装备制造、生物医药等领域形成9个战略性新兴产业集群和5个先进制造业集群。三是推动西部地区经济发展。近年来，西部地区经济稳步增长，2023年地区生产总值增长5.5%、规模以上工业增加值增长6.1%，均居四大板块之首，经济总量和人均收入占全国水平的比重稳步提升。

　　目录界定了西部大开发企业所得税优惠政策适用的产业范围，是企业能否享受该政策的主要依据，也是引导西部地区产业发展方向的重要文件，上一版本是2020年本。此次修订出台的《目录（2025年本）》，保持了原有结构框架和主要内容基本稳定。《目录（2025年本）》的第一部分继续援引《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业和《鼓励外商投资产业目录》，并明确以上目录如修订将按新修订版本执行。第二部分继续按西部地区12省（区、市）分列，在各省（区、市）现有条目基础上适当增减和修改有关内容。修订后，按省份分列的西部地区鼓励类产业共564条，相比2020年本净增加29条、增幅5.4%，增加的条目主要集中在特色农牧、电子信息、资源精深加工、装备制造等领域。

　　《人民日报》（2024年12月02日 第 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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