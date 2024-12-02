——对江苏、广东两省财政支持培育发展新质生产力的调查

本报记者 王伟健 李 纵

英诺赛科（珠海）科技有限公司的技术人员在芯片制造车间作业。

英 科摄

沛嘉医疗科技（苏州）有限公司是一家生产结构性心脏病领域高端医疗器械的国家高新技术企业，2024年入围国家级专精特新“小巨人”名单，企业创新发展获得财政奖补资金支持。图为公司经导管人工心脏瓣膜系统生产线。

王晓辉摄

习近平总书记指出：“要在推动科技创新和产业创新深度融合上闯出新路。”近年来，各级财政部门持续加大财政投入力度，精准支持科技创新，推动新质生产力加快发展。

提升基础研究能力，加快科技成果转化，财政如何发力？更多财政资源投向关键领域，如何优化支持模式，强化政策协同？本报记者日前赴江苏、广东进行了采访。

加大投入力度，推动科技创新和产业创新融合发展

基础研究是科技创新的源头。各地对基础研究持续增加投入，涵养创新源头活水。

在南京紫金山实验室，多个科研团队争分夺秒展开科技攻关。建成我国通信与信息领域首个国家重大科技基础设施未来网络试验设施；突破首个光电融合广域确定性网络技术，实现跨1万公里50微秒的时延抖动控制；构建了首个端到端6G综合试验平台……这家科研机构成立6年来取得一系列重要创新成果，为网络强国建设提供技术支撑。

“实验室已处于稳定投入阶段，各级财政大力支持，给予了充分又高效的经费保障。”紫金山实验室主任助理野永东告诉记者。

“2024年省本级财政安排科技支出增长9.8%，保持了较高增长。”江苏省财政厅副厅长孙风说，2024年，江苏省财政设立24.8亿元的基础研究专项资金，主要用于省基础研究重大项目、重点领域省基础科学中心建设和省自然科学基金。

财政政策精准发力，强化企业创新主体地位，助力产业创新、推动产业链跃升。

“买车送飞行器，自动飞行和规划航线……”走进位于广州市的广东汇天航空航天科技有限公司产品展厅，一辆颇具科幻感、尾舱中停放双人飞行器的6轮汽车映入眼帘。公司副总裁仇明全向记者介绍，“这是我们生产的首款计划量产的飞行汽车，今年底面向消费者预售。”

“发展初期，企业得到了广州市财政资金的大力支持，解决了资金问题，增添了闯出一片天地的信心。如今我们拥有超700项专利，70%为发明专利。”仇明全说。

“布局未来产业，广州财政‘投早投小’，支持抢占无人驾驶汽车、蓝色能源、生物制造等新赛道，催生新产业、新模式、新动能。”广州市财政局相关负责人介绍，今年以来，财政部门综合运用资金奖励、项目补助、减税降费等多种方式，引导培育经营主体。

推动创新链产业链资金链人才链融合，加快各种创新要素的高效整合，财政政策发挥关键作用。

江苏省财政厅有关负责人表示，为支持现代化产业体系建设，该省对财政资源按“点、链、群”创新版图精准投放：

强“点”——自2022年开展智改数转三年行动以来，省财政综合运用“免费诊断+有效投入奖补+贷款贴息”惠企政策措施，已支持全省企业开展智改数转免费诊断超4.3万家，实施“智改数转网联”改造项目约5万个，近2万家企业完成改造项目；

聚“链”——2024年，整合设立省级制造强省建设专项资金40.74亿元，聚焦产业创新、企业“智改数转网联”、传统产业转型升级、服务体系建设等四大方向，支持打造16个先进制造业集群和50条重点产业链；

集“群”——2024年，设立发展与改革专项资金12亿元，聚焦5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群、10个国内领先的战略性新兴产业集群以及10个引领突破的未来产业集群，支持5个设区市开展战略性新兴产业融合集群示范，加快培育产业链条完备、产业特色鲜明、领先优势突出的战略性新兴产业集群。

广东省财政厅相关负责人介绍，聚焦发展新质生产力，今年省财政安排100亿元科技专项资金，围绕“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新链关键环节、重点项目，创新资金使用分配和管理。

“拨投结合”，更好发挥财政资金引导作用

很多具有前瞻性、战略性但处于萌芽期的创新项目，资本或因担心风险不愿投，或者要求对项目拥有控制权而导致双方谈不拢。难题何解？成立于2013年的江苏省产业技术研究院，作为科技体制改革“试验田”，给出了自己的答案。

几年前，在苏州创业的顾星希望与江苏产研院合作，他提出当时看来很苛刻的条件：需要一个亿的资金支持，而且团队必须绝对控股。江苏产研院院长刘庆说，为了让顾星的项目顺利落地，产研院采取了“拨投结合”的财政资金投入方式。

所谓“拨投结合”，就是对于优质项目，前期由产研院和地方政府以科研经费的形式予以支持，按节点进行验收并拨付经费，让团队专心去研发攻关；在项目进展到市场认可的技术里程碑阶段、进行市场融资时，则将前期的项目支持资金按市场价格转化为投资，再参照市场化方式进行管理和退出。

在江苏产研院的帮助下，顾星团队成立了苏州汉骅半导体有限公司，成功搭建全国首个多维度氮化镓大型技术平台。

目前，江苏产研院已建成先进材料、能源环保、信息技术、装备制造、生物医药五大领域81家研发载体。其中，半导体封装技术研究所成为全国领先、国际一流的半导体封测先导技术研发中心；数字制造装备与技术研究所诞生了航空发动机和燃气轮机叶片高效智能加工等关键装备技术；比较医学研究所成为江苏产研院首家获批上市的专业研究所。

中国财政科学研究院研究员韩凤芹认为，这一机制由财政资金承担项目早期研发风险，通过“拨投结合、先投后股、适度收益、适时退出”的模式，以财政资金有效补位市场失灵环节，支持早期项目跨越成果转化的“死亡之谷”，对于推动颠覆性技术创新、实现高水平科技自立自强具有重要意义。

在广东惠州，由东江实验室参与研发的新一代医用重离子加速器正在建设，这一治疗实体肿瘤的尖端利器正是基于核物理领域的基础研究设备——重离子加速器而诞生。

“实验室目前建设了11个重大科研平台，实现多项原创性引领性突破。”东江实验室综合管理办公室主任王玥说，惠州市在东江实验室初期启动阶段累计投入12亿元，省市累计投入18亿元支持两大科学装置配套工程建设。实验室进入运行期后，省市建立了稳定的资金投入机制，用于保障实验室运行。

“实验室获得地方财政大力支持，也要让科研成果‘沿途下蛋’，推动一些能较快产生效益的应用研究平台落地，回馈地方政府的投入。”东江实验室研究员张雪荧表示。

“科研成果的‘沿途下蛋’，提高了财政资金效能。”惠州市科技局副局长北如说，依托东江实验室的科研成果，惠州市正打造国际先进水平的重离子医学中心，让百姓切实享受到高科技带来的健康福祉。

强化政策协同，带动更多社会资本共同托举创新高地

各地在支持新质生产力发展的过程中，提高财政、金融等政策协同性，带动更多社会资本投早、投小、投硬科技。

在广东珠海，英诺赛科（珠海）科技有限公司生产的氮化镓芯片主要应用于消费电子、人工智能、新能源汽车等领域。“半导体产业建设研发周期长，公司在成立初期市场化融资并非易事。好在2019年、2020年相继获得珠海基金的2亿元投资及珠海科创投的约8500万元投资，加快基础设施建设和技术研发。”英诺赛科集团首席财务官钟山说，该企业目前已成为全球产能最大且是唯一能够同时量产高、低压硅基氮化镓芯片的公司。

珠海市财政局副局长章革介绍，目前珠海市级政府投资基金总规模324.38亿元，共投资子基金及项目121个，形成规模1057亿元子基金群，支持项目共1059个，合计投资额达895亿元，有效促进了各类创新要素和社会资源聚集。

近年来，广东省落实创业投资后奖补政策，支持孵化器和地市科技金融服务体系建设，优化科技信贷风险补偿机制，鼓励金融机构为科技企业提供多元化、全生命周期的金融支持。2024年省财政安排1.82亿元，实施应收账款融资奖励，支持专精特新企业贷款贴息，支持缓解中小企业融资难、融资贵问题。

近日，江苏省财政新增预拨1.96亿元，加大制造业贷款贴息、科技创新首贷贴息、“设备担”担保费补贴等财政资金预拨力度。截至10月10日，已引导合作银行向1863个企业（项目）发放各类贷款385亿元。

北京国家会计学院副院长李旭红表示，未来，要进一步发挥财税体制引导经营主体经济行为、调节经济结构的职能作用，激发创新主体活力，加快生产力要素的流动，积极释放新质生产力效能，推动经济社会发展迈向新台阶。

《人民日报》（2024年12月02日 第 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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