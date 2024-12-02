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“聪明车”驶上“智慧路”（“融”观中国）

——“展望‘自动驾驶’”系列报道（下）

本报记者 卢泽华
2024年12月02日05:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在新疆维吾尔自治区黑山露天煤矿，无人驾驶矿卡正在工作。
　　新华社发

　　北京小马智行亦庄运营中心内，工作人员在检查一台自动驾驶测试车辆。
　　新华社记者 辛悦卫摄

　　在四川绵阳科技城新区，市民争相体验无人驾驶公交车。
　　陈冬冬摄（人民视觉）

　　浙江省金华市金东区金漪湖环湖道路上，一辆自动驾驶巴士平稳行驶。
　　胡肖飞摄（人民视觉）

　　本系列报道刊发以来，不少读者提问。比如：车里没人，从停车场出来怎么缴费？自动驾驶汽车违章了怎么处理？自动驾驶汽车会不会像电影中演的那样，被“远程控制”造成安全隐患？……

　　上述问题，其实代表了公众的三种关切，即便利问题、管理问题和安全问题。这也意味着，“自动驾驶”不只是“智能技术接管方向盘”那么简单，而是一项集聪明的车、智慧的路、强大的云、完备的法等于一体的系统工程。

　　

　　基础建设“软硬结合”

　　针对读者们提出的问题，记者又进行了采访。

　　在北京亦庄某停车场，记者搭乘一辆停放于此的无人驾驶汽车。停车场收费每小时8元，车辆到达出口时，ETC支付系统自动响应，缴费4元。前方横杆打开后，汽车迅速反应，不出3秒就驶出停车场。

　　记者发现，一些大型的商业综合体、机场、车站等公共场所的停车场，以及高速公路收费站等，都已经支持ETC支付。这意味着，将来这些场景落地自动驾驶时，收费应该不是问题。不过，许多小型停车场以及道路旁边的收费停车区并不支持ETC支付，将来仍需统筹解决。

　　关于自动驾驶违章问题，记者咨询了在北京某律师事务所工作的律师刘丹。她表示，目前交通违章主要依照《中华人民共和国道路交通安全法》进行处罚，但由于自动驾驶无需人类操作，常见的暂扣或吊销驾驶证处罚可能不适用。但汽车运营者或所有者可能会面临相应的罚款、限制运营等处罚。“将来随着自动驾驶的普及，针对性的法律法规应该会出台。”刘丹说。

　　至于会否出现自动驾驶汽车被“远程控制”影响安全的问题，小马智行副总裁、自动驾驶出行业务负责人张宁表示，这个问题业界都在考虑，各家企业有不同的安全保障方案。“就拿小马智行的自动驾驶系统来说，‘操控大脑’就在汽车本身，以避免远程中控系统对汽车实行绝对操控的情况。从行业趋势来看，未来国家和行业也会制定统一标准，以保证行车安全。”

　　不论是建设城市道路、安装ETC设备，还是设计“汽车大脑”、制定法律法规，推动自动驾驶加快落地，都需要“软硬结合”。

　　目前，中国在自动驾驶基础建设方面，已经在试点地区初步实现了系统化。

　　在“硬”的方面，许多道路正在进行数字化改造，建设通信网络、安装毫米波雷达、激光雷达等感知设备，相当于给车和路装上“眼睛”和“嘴巴”。比如，为了让“聪明车”自在行驶，武汉已建成191公里“智慧路”和1312亩封闭测试场，累计开放测试道路里程突破3379公里，辐射全市近四分之一面积。智慧物流、智慧环卫、无人公交、无人的士……多种自动驾驶场景已在武汉落地。

　　在“软”的方面，各项自动驾驶技术的研发和测试稳步推进。截至今年7月，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，很多地方还开展了自动驾驶“云控基础平台”建设。

　　“我们努力支持技术创新发展，深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、‘车路云一体化’试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化。”工业和信息化部总工程师赵志国表示。

　　产业应用“大小兼顾”

　　在一般用户眼中，自动驾驶的场景主要集中在私家“小车”上。其实，货车乃至高铁等“大车”，一样广泛应用着自动驾驶技术。

　　目前，自动驾驶已经成为创新技术重塑物流运输产业的重要载体。高速公路上的智慧重卡、港口上自动驾驶集卡，已经完成技术验证的初始阶段，逐步开始大规模商业应用。在智能驾驶技术的助力下，物流业的运行效率有望在不远的将来快速提升……

　　数据显示，截至2023年底，参与交通部“智能交通先导应用试点”的百余家创新主体投入自动驾驶货车约为1000辆，有约20个港口落地实施了自动驾驶的集卡。

　　“相对于城市道路，高速路路况相对简单，物流卡车在技术上实现无人驾驶的难度较小。不过，按照目前的规定，仍需有人盯在车上，以充分保障安全。”张宁表示，当重卡切换到了智能辅助驾驶状态，将方向盘交给“汽车大脑”时，也就意味着驾驶员变身为安全员，只需坐在车上监管，智慧重卡便会根据实时路况减速、避让或变道。

　　除了无人驾驶货车，高铁也在不断应用自动驾驶技术。

　　京张高铁，是一条连接北京市与河北省张家口市的城际高速铁路，也是《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路主通道中“京兰通道”的重要组成部分。它还有另外一个身份：全球首个实现运营时速350公里的有人值守自动驾驶的高速铁路。

　　到点自动发车、区间自动运行、到站自动对标停车、车门站台屏蔽门联动开启……“依托自动驾驶系统，复兴号智能动车组列车从制动到停车，停准误差在10厘米内。”国铁北京局怀柔北机务段京张车队党支部书记王海涛说。

　　如此智能的自动驾驶系统，背后是一套精密复杂的支撑系统。据介绍，京张高铁上的智能动车组全车布有2000多个监测点，对自身状态全面监控。与此同时，依托北斗卫星导航和地理信息系统（GIS），可以完成运营、调度、维护、应急等各项工作。管理者还可以对全线每一座桥梁、每一米钢轨、每一段路基进行全天候监测，零件是否老化、路基是否沉降，都能实时掌握。

　　发展布局“以点带面”

　　构建自动驾驶这个“系统工程”，主要抓手是推进“车路云一体化”，即打造聪明的车、智慧的路、强大的云。从发展现状来看，各地“车路云一体化”建设处于初级阶段，尚未搭建形成完备的系统架构，自动驾驶技术和网联功能的规模化应用，尚有一段路要走。

　　目前，“车路云一体化”技术落地与规模应用，主要依托工信部等部门设置的前期测试区、车联网先导区、“双智”试点等区域的建设基础，以此实现“以点带面”。根据2024年7月3日工信部等五部门公布的《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单》，目前，确定了北京、上海、深圳、广州等20个城市（联合体）为首批“车路云一体化”试点城市。

　　联通智网科技车辆智能网联研究院院长周光涛表示，智能网联汽车产业加速发展逐渐形成以车、路、云、网、图、安全为核心的技术体系，在规模化商业应用中，构建可靠的网络基础设施，把数字空间护好，智能出行才会更加安全、智能与高效。

　　工信部发布的信息显示，未来，中国将进一步扩大试点范围，通过统一的架构设计，推动城市级建设、城市群“连片”基础设施建设，打破“碎片化、烟囱式”的“单点”部署，实现更大规模、更广范围的应用实践。相关协同工作机制也在逐步建立，明确“车路云一体化”试点的建设运营主体，探索基础设施投资、建设和运营等商业模式。

　　“未来，我们还将完善标准法规，推动道路交通安全、保险等法律法规修订，建立健全高级别自动驾驶监管制度，加快功能安全、网络安全、数据安全标准制定。”工业和信息化部部长金壮龙说。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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