多部门“联网办”，跨区域“远程办”，复杂事“简易办”

本报记者 王 观

“原以为注销很麻烦，需要跑好几个部门，没想到在一个窗口就能全部办完，真方便。”近日，在吉林省集安市做装饰材料生意的孙女士顺利办完了企业注销手续。

今年，针对企业注销资料多、耗时长、多头跑的痛点堵点，国家税务总局集安市税务局与集安市市场监督管理局建立了双向互动合作机制，将原本分散在两个部门负责注销业务的窗口集中在一起，形成“联办专窗”，由专人统一受理，确保企业能在最短时间内完成所有注销手续，打造“一窗通办、一网联办、一次办好”的服务模式，让企业注销的“最后一公里”走得更便捷、更通畅。

“税务注销”是企业注销的前置环节，以往，企业需要先到税务部门完成清税，再凭清税证明到市场监管部门申请注销登记。今年以来，税务部门持续推动“高效办成企业注销一件事”，与市场监管、人社等部门加强信息共享，不断优化注销流程，企业注销从“多头跑”逐步转变为“一站办”“一次办”“就近办”。

与此同时，税务部门还积极推动跨区域“远程办”、复杂事“简易办”，建立跨区域通办服务机制，精简办理资料、优化办理流程，实现企业注销全流程全环节提速。

“今天出门匆忙，到了税务大厅才发现有张表没有盖公章，本来担心还得再跑一趟，工作人员说可以容缺办理，回去后把盖好公章的材料寄过来就行，大大节省了我们的时间。”湖州加裕纺织贸易有限公司负责人沈先生说。

今年，国家税务总局湖州市吴兴区税务局探索对纳税信用等级为A级和B级、未达增值税纳税起征点等5类符合条件的纳税人试行注销承诺制容缺办理。针对纳税人在办理税务注销时手续、非关键性资料不完备的情况，当场一次性告知需补办的手续、材料、办理时限及所需承担的风险等事项后予以容缺受理，在保障合规的前提下，为纳税人提供最大便利。

据统计，今年第三季度，全国办理税务注销业务的纳税人中，享受“即办”“容缺办”等服务的占比超过96%，企业办税成本得到有效降低。

聚焦经营主体需求、结合当地实际，各地税务部门也创新推出了多项企业注销“增值化”服务举措。在河南，郑州市税务局依托4大类37项智能注销数据模型，打造基础事项自动分析、重点线索人工介入的注销服务方式，对不同类型的纳税人提供针对性的注销服务；在湖北，十堰市税务局创新推出注销风险“预诊”服务，通过探索建立“‘智税星’全景式税收风险提示提醒模型”，对纳税申报、发票使用、税款缴纳等18项注销审核风险要点逐项扫描“预诊”；在山东，青岛市北区税务局在社区网格服务站、楼宇会客厅及产业园区等涉税场景开展“流动式”服务，推动6大类27项“定制化”业务服务端口下沉。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门将坚持从纳税人缴费人需求出发，不断推进跨区域、跨部门、跨系统间业务协同和数据贯通，推出更多操作性更强、便捷性更高的务实举措，进一步畅通企业退出渠道，持续优化税收营商环境，更好服务高质量发展。

《人民日报》（2024年12月02日 第 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经