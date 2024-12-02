空天往返、降低成本、可重复使用

本报记者 邱超奕

货运航天飞机飞行模拟图。

中国航空工业集团供图

近日，在广东珠海举办的第十五届中国国际航空航天博览会上，中国航空工业集团首次展出“昊龙”货运航天飞机实体模型，吸引不少人关注。此前，据中国载人航天工程办公室消息，“昊龙”货运航天飞机方案，作为中国空间站低成本货物运输系统总体方案征集活动的胜出方案之一，已获得工程飞行验证阶段合同。

该航天飞机取名“昊龙”有何寓意？与天舟货运飞船有什么区别？航天飞机具有哪些特点和优势？中国航空工业集团有关专家进行了解读。

据了解，“昊龙”货运航天飞机，是由中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所自主设计研制的一型带翼低成本空间站货物运输飞行器，采用商业运载火箭发射，与我国空间站交会对接，完成货物上下行之后，可以无动力自主返回，水平着陆于指定机场。

“龙是中华民族的图腾。‘昊’，在《诗经·小雅》中，从日，从天，本义广大无边。‘昊龙’寓意龙腾东方，驰骋九天，行者无疆，福泽四海。”“昊龙”货运航天飞机总设计师房元鹏说。

从飞行器的能力来讲，空天往返、可重复使用是其重要特性。“昊龙”货运航天飞机的定位是为我国空间站提供低成本、可持续、方便快捷的运输服务。该飞行器通过多次重复使用，将大幅度降低全寿命周期使用成本，结合飞行器规模小、任务保障灵活性强的特点，可实现低成本高频次发射。此外，“昊龙”货运航天飞机属于带翼飞行器，独创机翼整体折叠技术，超大的机动能力使其拥有同等条件下更多的返回机会、更宽的再入窗口，可将物资从空间以水平着陆的方式带回机场跑道。随着“昊龙”货运航天飞机研制工作的深入推进，这些技术优势将不断强化我国和平进入空间、利用空间、探索空间的能力。

房元鹏分析，比较来看，我国的天舟飞船属于大型货物运输飞行器，上行装载货物能力强。“昊龙”货运航天飞机的规模要小一些，可重复使用，具有较强的上下行货物能力。二者特点不同，但都是我国自行设计的货物运输飞行器。未来，在中国空间站高频次的天地往返运输需求牵引下，两型飞行器将相互补充，共同构建起灵活高效、形式多样、成本低廉的空间站货物运输体系。

据介绍，飞行器研制周期包括方案设计、工程研制、货物运输执行等阶段。目前“昊龙”货运航天飞机已经完成了方案设计，正全面开展工程研制，力争早日实现首次空间站货物运输任务。

“在‘昊龙’货运航天飞机的研制基础上，未来我们将研制系列化低成本多种用途的飞行器，秉持‘研制一代、预研一代’的科研规律，坚持不懈推进核心技术攻关、增强自主创新能力，不断刷新探索太空的广度和高度，为服务国家载人航天工程和空间科学发展，服务国计民生多种应用需求，贡献更多航空智慧和航空力量。”房元鹏说。

《人民日报》（2024年12月02日 第 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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