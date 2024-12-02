吴晓璐

原标题：新三板枢纽功能凸显 年内30家挂牌公司登陆A股

近日，湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“睿信电器”）成功通过全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌审核，并获全国股转公司同意挂牌函，成为湖北省首家利用新三板和区域性股权市场（简称“四板市场”）对接“绿色通道”机制实现挂牌的企业。武汉股权托管交易中心因此成为全国首家同时实施新三板和四板市场制度型对接“绿色通道”与“公示审核”两项机制的区域性股权市场。

新三板和四板市场制度型对接简化了四板专精特新企业在新三板挂牌程序，提高挂牌效率，为专精特新企业快速走向更高层次资本市场提供助力。

随着全面深改持续推进，新三板已成为多层次资本市场的枢纽，帮助越来越多科技企业发展成长。据Wind数据统计，截至12月1日，年内已有30家新三板公司登陆A股，占年内新上市公司数量比例为33.71%；募资合计93.99亿元，占比16.19%。

“新三板在多层次资本市场中具有联接枢纽和梯度培育功能，对于培育科技创新企业具有重要意义。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，新三板为科技创新企业提供了一个融资和展示的平台，有助于企业吸引更多的投资者和资金支持。新三板通过严格的监管和制度设计，促使企业规范运作、提升治理水平，为其未来上市奠定坚实基础，助力资本市场健康发展。

新三板和四板

对接机制将升级

2023年8月份，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型企业申报与审核（试行）》，明确了四板企业申请新三板挂牌的两种便利机制（即“绿色通道”和“公示审核”机制），简化挂牌审核程序，为专精特新企业挂牌开辟“快车道”。

公开信息显示，截至2024年9月底，新三板已与26家四板市场签约开通“绿色通道”，累计有87家企业适用“绿色通道”机制申报；已同7家四板市场合作开展“公示审核”试点，目前已有成功挂牌的示范案例。

从挂牌效率来看，“绿色通道”和“公示审核”机制大幅提高挂牌效率。比如，上述睿信电器从正式申报到取得同意挂牌函，审核用时不到两个月，较常规挂牌审核流程节约了近50%的时间。湖北科普达高分子材料股份有限公司是通过“公示审核”机制成功转板新三板的一例，从挂牌受理公示到挂牌审核通过，仅用时16个交易日。

深圳大象投资控股集团总裁周力在接受《证券日报》记者采访时表示，“绿色通道”和“公示审核”机制，为四板市场的专精特新企业提供了一条快速审核通道，不仅为企业对接资本市场提供了特色路径，而且为企业提供了全生命周期的多元化金融服务，提高了企业融资效率和获得感。同时，机制还强化了北交所在资本市场的牵引作用，支持四板市场高质量建设“专精特新”专板，实现了新三板与四板市场的融通发展。

田利辉表示，新三板和四板市场制度型对接，能够吸引更多的优质企业选择四板市场进行挂牌和融资，进而提升四板市场的整体质量和吸引力。同时，这也为四板市场提供了一个向更高层次资本市场输送优质企业的渠道，有助于四板市场与更高层次的资本市场形成良性互动。

近日，北交所副总经理李永春表示，更加注重新三板和区域性股权市场对接的广度和深度。从准入端的对接拓展升级为全链条全方位的对接，在制度通的基础上逐步实现信披通、监管通、技术通、账户通等。

梯度培育功能

日益凸显

近年来，随着全面深化改革，新三板在多层次资本市场中联接枢纽、梯度培育的功能日益凸显。除了新三板和四板市场制度型对接外，2022年12月份，北交所、新三板推出企业从新三板挂牌到北交所上市的挂牌上市直联审核监管机制，支持直联企业在新三板挂牌满一年后迅速完成北交所发行上市流程。

上述年内30家新上市公司中，登陆北交所、创业板、科创板、沪深主板的分别有20家、7家、1家和2家，登陆北交所的公司数量最多。从所属行业来看，基础化工行业最多，有5家，电力设备、机械设备、计算机行业均为4家。

年内超过三成的新上市公司曾在新三板挂牌，充分说明了新三板在培育企业上市方面的重要作用。周力表示，新三板市场为中小企业提供了早期资本市场接触机会，帮助企业规范运作、提高透明度，并提供融资渠道，促进企业成长和扩张。此外，新三板还为投资机构提供了投资标的池，提供了新的退出渠道，引导和带动早期投资。

因此，新三板的培育功能不仅体现在帮助企业成长和规范，还体现在促进资本市场的健康发展和提高市场活力方面。

此外，据Wind数据统计，截至12月1日，目前有121家新三板挂牌企业（含曾挂牌已摘牌）拟上市，处于已发行、已注册、上市审核、辅导备案阶段的分别有3家、3家、104家、11家。

今年10月20日，北交所、全国股转公司与工业和信息化部在2024金融街论坛年会上签署战略合作协议，共同完善专精特新中小企业融资服务体系。当日，北交所、全国股转公司制定发布了《北京证券交易所 全国股转公司中小企业专精特新发展综合服务行动计划》，进一步提升对专精特新中小企业的服务质效。

为进一步发挥新三板的梯度培育功能，田利辉表示，可以进一步加强新三板与四板的联动，通过“绿色通道”等机制为更多优质企业提供便捷的挂牌通道；完善新三板的融资和交易制度，提高市场的流动性和活跃度，为企业提供更多元化的融资方式；加强新三板市场的监管和风险防范，保障市场的健康稳定发展。

(责编：罗知之、陈键)

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