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今日视点：中国经济活力缘何持续提升

阎 岳
2024年12月02日08:46 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：中国经济活力缘何持续提升

今年下半年以来，经济运行总体平稳、稳中有进。国家统计局11月30日发布的11月份制造业采购经理指数（PMI）显示经济发展活力继续提升。当月PMI为50.3%，比10月份上升0.2个百分点，连续3个月上升，且连续2个月运行在扩张区间。是什么因素让经济发展活力得到持续提升呢？

首先是改革发力。这是经济发展活力持续提升的制度保障。

今年推出的改革举措很多，比如绿色转型、推动中长期资金入市等已经在经济运行、市场活跃度等方面发挥了积极作用。11月28日发布的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于数字贸易改革创新发展的意见》提出了18条具体举措，具体目标包括：2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上，到2035年，这一比重要提高到50%以上。

全球数字贸易博览会组委会和国际贸易中心（ITC）发布的《全球数字贸易发展报告2024》显示，2021年至2023年间，全球数字贸易规模从6.02万亿美元激增至7.13万亿美元，年均增速高达8.8%。由此可见，数字贸易改革创新发展将对我国贸易结构调整产生重大影响，相关上市公司也会受到资本的重点关注。

后续涉及体制、机制、制度层面的改革还有很多，相应举措会按照时间表稳步推出。

其次是政策给力。这是经济发展活力持续提升的政策支撑。

今年上半年，经济运行在持续回升向好的同时仍面临有效需求不足、企业经营压力较大的挑战，用较形象的说法就是宏观数据和微观主体之间存在一定“温差”。目前“温差”正在逐步缩小，缩小这个“温差”的重要原因之一，就是政策给力。

4月30日、7月30日、9月26日召开的中共中央政治局会议分别提出：“要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策”“宏观政策要持续用力、更加给力”“有效落实存量政策，加力推出增量政策”。之后，财政货币政策的逆周期调节力度明显加大，降准、降息等货币政策迅速跟进，超长期特别国债和地方政府专项债等财政政策落地实施。这些政策措施在市场各层面都得到了积极反馈。

再次是企业努力。这是经济发展活力提升的中坚力量。

作为我国各行业中的佼佼者，上市公司的表现往往能反映出经济的运行状况。现在，部分上市公司已经开始预告2024年业绩，但因其数量较少，能反映上市公司现状的仍然是前三季度业绩情况。

中国上市公司协会发布的数据显示，今年前三季度，我国境内股票市场近八成上市公司实现盈利。从研发投入指标看，上市公司仍在努力积蓄发展动能，前三季度研发投入达1.10万亿元，同比增长3.9%。其中，338家研发强度超20%，163家研发投入达10亿元，363家研发投入同比增速逾50%。

企业保持一定规模的研发投入，有利于强化自身技术优势，巩固、抢占高科技发展新赛道，保持企业发展活力。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”中国经济运行有这种底气和定力。当前我国经济发展市场广阔、韧性强、潜力大等有利条件并未改变，但对国内外出现的一些新情况和新问题仍要高度重视，尤其是针对外部环境的变化更要及早制定应对策略。总之，在改革的精准性、政策的前瞻性、企业的创造性支撑下，中国经济的发展活力仍将持续获得提升，也将在A股市场上得到展现。

(责编：罗知之、陈键)
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