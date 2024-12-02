毛艺融

原标题：境外上市备案效率持续提升 赴港上市升温

企业赴境外上市持续升温。截至12月1日，年内已有54家内地企业赴港上市，有53只中概股赴美上市。

与此同时，境外上市备案效率不断提升。证监会官网披露数据显示，截至12月1日记者发稿，年内已有139家企业获得了备案通知书（包含首次境外发行和“全流通”，下同）。

“今年以来，不少企业赴境外上市的意愿更明确，一些经历多轮融资面临上市退出需求的企业选择赴港或赴美上市。”德恒律师事务所合伙人董立阳对《证券日报》记者表示。

多起标杆性项目境外上市

随着更多企业瞄准境外上市目的地，今年以来，已有多起标杆性项目顺利在境外上市。

港股方面，年内行业龙头美的集团、顺丰控股、龙蟠科技等A股公司在港上市，积极构建A+H双融资平台；晶泰科技、黑芝麻智能则成为首批成功在港上市的特专科技公司，目前越疆科技、希迪智驾、五一视界也已经按第18C章规则向港交所递表。此外，阿里巴巴控股企业狮腾控股登陆港交所，成为港交所引进SPAC（特殊目的收购公司）机制两年多以来首宗SPAC并购交易。

美股方面，自动驾驶企业文远知行、小马智行相继在美上市，一定程度上促进了更多自动驾驶企业走向公开市场。

赴境外上市企业的行业分布较为广泛，既有传统制造业，也有新兴产业。在董立阳看来，今年TMT、医疗健康、工业制造、大消费等领域的企业在境外上市申请企业中占比较高，这与这些企业在境外市场中可以获取较高估值及较容易实现募资等因素有关。

从正在备案的企业来看，赴境外上市的后备队伍仍在扩容。证监会官网披露的最新数据显示，目前还有129家企业已提交备案材料，在等待获取备案通知书的过程中。其中，124家企业的状态为补充材料中，5家为已接收。从目的地来看，中国香港仍然是主要目的地，前述129家企业里，有98家拟赴港上市。

备案效率提高

今年以来，企业赴境外上市的备案效率已大幅提升。一方面，证监会官网每周都会公示当周备案企业补充材料要求以及最新的境内企业境外发行证券和上市备案情况表，有效提升了备案透明度；另一方面，不少企业在获得备案通知书后迅速实现上市。例如，傲基股份9月29日获得备案通知书，11月8日便在港股主板挂牌上市，前后时间仅40天左右。

自去年3月31日证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及5项配套指引（以下简称“境外上市备案新规”）实施以来，已有220家企业获得了备案通知书。

“境外上市备案新规已经运行快2年，相关的程序运行已较为成熟。”华商律所执行合伙人齐梦林认为，这期间已涌现不少典型案例，对于后续企业境外上市备案具有引领和指导作用，将进一步提升企业境外上市的效率，加速优质的中国企业融入国际资本市场。

齐梦林补充说，后续项目在备案过程中需特别关注备案的时点要求，提前做好各项材料的准备，在规定的时间内提交备案，避免逾期。

在当前阶段，境外上市仍然是企业不可或缺的重要的资本化路径之一。董立阳建议，企业在选择资本化路径过程中，可以审慎比较当下阶段不同市场的特点和要求，比照企业自身情况，选择适合的资本市场。境外上市需要系统性筹备，满足境内外的监管规则，完善企业治理结构及内部管理制度，公司在选择好适用的资本市场后也要积极筹备，以全面满足上市条件。

(责编：罗知之、陈键)

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