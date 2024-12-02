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第二十一届农交会闭幕 贸易签约额达236亿元

李雯珊
2024年12月02日08:48 | 来源：证券日报
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原标题：第二十一届农交会闭幕 贸易签约额达236亿元

11月28日至12月1日，第二十一届中国国际农产品交易会（以下简称“农交会”）在广州举行。据悉，本届农交会以“加快发展现代农业 推进乡村全面振兴”为主题，重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易四方面内容，展览面积超10万平方米，近3000家企业携2万余种展品参展，到会专业采购商预计超5万人。

据不完全统计，本届农交会贸易签约额达236亿元，达成签约意向539笔。本届农交会线上销售作用显现，一大批带货达人线上直播，线上销售额达1.2亿元。

本届农交会共设有省区市品牌农产品、乡村帮扶产业精品、智慧农业、农耕文化、农机等12个展区。在现场，各大展区精彩纷呈，参展商“各出奇招”，参观者络绎不绝。其中，来自省区市品牌农产品展区的优质农产品琳琅满目，来自乡村帮扶产业精品展区的脱贫地区特色产品格外亮眼，来自智慧农业展区的设备应用科技感十足。

在广东展区广东壹号食品股份有限公司的展位上，记者看到琳琅满目的以猪肉为原料的“下游”产品，如鲜肉包、腊肠、饺子、烤肠等。展位相关负责人王先生向记者表示：“这些产品以壹号土猪或土鸡为原料，通过深加工形成的绿色健康产品，目前已立足大湾区向全国范围内辐射。”

在“一乡一品土特产展示区”，共有来自全国各地的20多家企业参展。天南地北的土特产汇入整个农交会的大市场，获得消费者的喜爱。

中国合作经济学会会长、农业部原总农艺师孙中华向记者表示，发展壮大农村特色产业必须紧扣乡村产业振兴目标，深刻把握产业发展规律，依托当地的资源优势，彰显地域特色，适应市场需求，推进一乡一品乡村特色产业，在稳定供应链、延伸产业链、拓展销售链、完善利益链上下功夫。

除了多种农产品亮相外，今年农交会上的智慧农业也让人大开眼界。在智慧农业暨AI赋能农业产业高质量发展交流活动上，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商齐聚一堂，分别发布了各自的智慧农业应用大模型，为数字化赋能“百千万工程”注入强劲动力。

中国移动自主研发的农事服务大模型，建立了庞大的农业数据库，提供个性化农事服务指导。实践案例显示，该模型在山西大同的玉米增产项目中，成功提升亩产15.5%，成为新农人的得力助手。在辽宁的信托人项目中，模型助力数字大棚建设，减少气象灾害损失。

中国联通携手中国农业大学发布了“范蠡大模型”，该模型覆盖水产养殖的全维度、全生命周期，正全维度提升水产养殖效能。

此外，中国电信发布了千万龘云产品，旨在满足农业农村领域的多样化需求，该产品融合了大数据、AI等先进技术，通过SaaS化服务降低用户成本，提供便捷的技术获取途径。千万龘云已在全国多地试点，未来将与更多合作伙伴携手共进，助力农业农村的全面发展。

(责编：罗知之、陈键)
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