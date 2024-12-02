原标题：公募机构调研活跃 看好A股中长期向上行情

11月份，公募机构积极调研A股上市公司，调研次数共计近5000次，半导体、电池等行业成为热门领域。多家参与调研的公募机构对后市持乐观预期，积极布局岁末年初的市场行情，特别关注科技成长板块及新兴产业周期的发展动态。

公募排排网统计数据显示，11月份共有156家公募机构参与了A股上市公司调研，覆盖105个申万二级行业的557家上市公司，合计调研次数达4953次。

具体来看，上述156家公募机构中，有148家公募机构参与调研不少于2次，其中3家参与调研不少于100次。据统计，调研次数居前10位的公募机构分别为博时基金、富国基金、嘉实基金、华夏基金、国泰基金、鹏华基金、银华基金、汇添富基金、信达澳亚基金、易方达基金。其中，博时基金以调研122次居首。

恒生前海基金对记者表示，当前市场向理性情绪回归，对中长期A股向上行情持乐观态度。

光大证券表示，尽管市场短期有所波动，但中长期向上的趋势没有发生改变。预期改善驱动的市场行情起伏明显，但历史来看，市场短期波动不改中长期趋势。

接受公募机构调研的557家A股上市公司中，有434家被调研次数不少于2次。具体来看，天奈科技、闻泰科技、海目星、德赛西威、汤姆猫、新宙邦、易点天下、生益电子、天赐材料、裕太微等最受公募机构关注。

其中，天奈科技被调研次数达103次，位居首位。资料显示，公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售。天奈科技表示，整体来看，公司今年全年的出货量有望保持较好的增长趋势；从当前市场趋势来看，公司下游客户需求充足，对明年的总体经营有信心。

从被调研公司的行业分布来看，半导体行业最受公募机构青睐，该行业的33家公司共被调研438次。富荣基金基金经理李延峥对《证券日报》记者表示，半导体产业有其周期性也有其成长性，中短期会受经济周期、技术周期、产品周期等影响，长远来看，半导体产业是一个长期震荡向上的产业，其中创新是产业成长的核心驱动力。

此外，电池、自动化设备、通用设备、软件开发、元件、游戏Ⅱ、专用设备、化学制品、化学制药等行业被调研次数也居前。

恒生前海基金表示，在风险偏好和交易量的复苏下，科技成长板块占优；中长期来看，将密切关注产业趋势的发展方向，特别关注科技、医药、制造等板块新一轮产业周期的动态，并积极挖掘那些长期资产回报率较高的个股。

(责编：罗知之、陈键)

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