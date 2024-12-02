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汽车市场持续升温 多家车企11月份销量创新高

刘 钊
2024年12月02日08:48 | 来源：证券日报
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原标题：汽车市场持续升温 多家车企11月份销量创新高

刚刚进入12月份，各大车企便纷纷发布11月份销量数据，整体来看，汽车市场持续升温，多家车企销量创下历史新高。与此同时，中国汽车市场的未来行情被普遍看好，车企新趋势也逐渐显现。

中欧协会智能网联汽车分会秘书长林示在接受《证券日报》记者采访时表示：“随着新能源汽车市场的快速增长和智能化、网联化等新技术的不断发展，我国汽车市场将迎来更加广阔的发展前景。同时，各家车企也将继续加大在产品研发、市场营销、充电设施建设等方面的投入，以提升产品竞争力、满足市场需求、推动行业发展。”

新能源车表现亮眼

11月14日，中国汽车工业协会宣布，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。据专家预估，2024年全年中国新能源汽车产量有望超过1200万辆。

具体到企业来看，比亚迪11月份新能源汽车销量达到50.68万辆，同比大幅增长。上汽集团11月份新能源汽车销量突破17.4万辆，同比增长约16%。通过与华为的深度合作，以及自身在新能源汽车领域的积累，赛力斯11月份新能源汽车销量为3.68万辆，同比增长54.58%。同样表现出色的还有北汽新能源，该公司11月份新能源汽车销量为1.52万辆，同比增长58.48%。此外，长安新能源汽车11月份销量突破10万辆。受益于问界、智界、享界以及尊界“四界”完整呈现，鸿蒙智行品牌11月份整体销量稳步攀升至4.19万辆。奇瑞新能源汽车11月份销量也达7.78万辆，同比增长267.9%。

造车新势力中，理想汽车的11月份销量数据同样出众，公司共销售新车4.87万辆，同比增长18.8%。此外，零跑汽车、小鹏汽车、极氪以及蔚来的11月份销量分别为4.01万辆、3.09万辆、2.70万辆和2.06万辆，分别同比增长117%、54%、106%和29%。

广汽埃安、长城新能源汽车、深蓝汽车、小米汽车的月销量也均突破2万辆大关，其中，广汽埃安11月份销量达到4.23万辆，同比、环比均实现正增长；小米11月份汽车销量再度超2万辆，已连续两个月交付超过2万辆。

为进一步提高自身竞争力，各家车企纷纷推出新品、加大研发投入。蔚来近日宣布计划在未来两年完成所有产品的升级，并推出全新品牌“萤火虫”，进一步丰富产品组合；极氪也将继续加大在新能源汽车领域的投入，推出更多符合市场需求的新品；深蓝汽车则将加快海外市场的拓展步伐，提升品牌在国际市场的影响力。

业内人士对《证券日报》记者表示，当前车企之间的分化现象显著，新能源汽车品牌表现出强劲的增长势头，而传统车企则面临较大的转型压力。在未来发展中，车企需要不断加强技术创新和产品研发，提升产品竞争力。同时，也需要加强供应链管理、风险控制和市场营销等方面的能力，以应对日益激烈的市场竞争。

冲刺年度销量目标

随着11月份销量的出炉，各大车企的全年销量目标完成情况也逐渐明朗。从目前的销售数据来看，多家车企的全年销量目标已接近完成或超额完成。

例如，截至目前，比亚迪今年的累计销量已达375.73万辆，同比增长40.02%，已达其年初设定的360万辆至400万辆的销量目标。

今年前11个月，零跑汽车交付总量达到了25.12万辆，成为首个提前完成全年销量目标的新能源汽车品牌。零跑汽车相关负责人对《证券日报》记者表示，将继续保持创新精神和市场敏锐度，努力提升销量和市场占有率。2025年，公司将向50万辆的年度销量目标发起挑战。

尽管暂未达到销量目标，但理想汽车、极氪、蔚来等车企的前11个月销量数据均有不同程度增长，目前，这些车企正在全力冲刺。相较之下，哪吒汽车等车企的销量情况却难言乐观，目前距年度销量目标仍差距较大。

对于四季度的销售情况，不少车企也传递出积极信号。理想汽车预计2024年第四季度汽车销量为16万辆至17万辆，同比增长21.4%至29%；蔚来预计第四季度汽车销量在7.2万辆至7.5万辆之间，同比增长约43.9%至49.9%；小鹏汽车预计第四季度汽车销量将在8.7万辆至9.1万辆之间。

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，11月份中国汽车经销商库存预警指数为51.8%，同比下降8.6个百分点，环比上升1.3个百分点。库存预警指数接近荣枯线，汽车流通行业景气度持续改善。中国汽车流通协会相关负责人表示，随着年末的临近，汽车市场热度持续升温。车企及经销商全力冲刺销售目标，加大促销力度、加快销售节奏，以促进销量提升。另外，本轮报废更新及以旧换新政策将在12月底结束，加之春节提前至明年1月份，预计今年12月份翘尾行情较为突出。

“随着年末的临近和新能源汽车市场的持续升温，各大车企将继续加大产品创新和市场推广力度，以满足市场需求和提升销量。同时，随着新能源汽车技术的不断进步和市场的逐渐成熟，新能源汽车市场将迎来更加广阔的发展前景。”林示说。

(责编：罗知之、陈键)
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