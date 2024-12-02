熊 悦

原标题：四季度以来银行加速“甩包袱” 多举措处置不良资产

“全员清收不停歇”“多措并举清不良”临近年底，商业银行不良资产处置按下“加速键”。银行业信贷资产登记流转中心（简称“银登中心”）官网显示，进入四季度，金融机构不良贷款转让挂牌量密集增多，且较上年同期出现明显增长。商业银行作为主要的不良贷款转让方，正在加大“甩包袱”的力度。

惠誉评级亚太区金融机构评级董事徐雯超告诉《证券日报》记者，今年以来，各类别零售贷款的不良贷款率普遍有所上升，商业银行加快处置不良资产，助力风险化解，从而保持总体资产质量指标的稳定。

不良资产包密集挂牌

记者根据银登中心公告梳理，10月份以来截至11月29日，商业银行不良贷款转让公告达到199条，平均每天约有3个不良贷款项目被挂牌转让。转让方涉及政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农村中小金融机构等银行类型；不良资产则以个人消费及经营性贷款、信用卡透支等为主。

11月28日，江苏银行发布2024年第8期个人不良贷款转让项目不良贷款转让公告。包括44.33万笔资产，均为信用贷款，涉及9万余户借款人，未偿本息总额达到20.37亿元。个人不良资产包采用线上公开竞价方式转让，起始价低至1.58亿元，不足未偿本息总额的一折。

记者注意到，江苏银行年内已挂牌8笔个人不良资产包。其中，有6笔在11月份“上架”。该行11月份挂牌的另外5笔个人不良资产包，未偿本息总额均在10亿元以上，且竞价起始价较未偿本息总额折扣力度较大。

11月13日，广州农商行公告，该行拟转让债权资产，转让资产的本金约118.61亿元、利息合计约26.72亿元，代垫司法费用合计约0.59亿元，债权金额合计约145.92亿元。所转让资产主要行业分布包括房地产业、批发零售业等。目前，该笔债权转让尚未公告成交结果。

渤海银行今年9月份通过天津产权交易中心挂牌转让本金约256.03亿元的债权资产，最终天津津融资产管理有限公司以207.24亿元（约为转让资产债权总额的7折）的价格受让。

银登中心披露的数据显示，今年三季度，挂牌转让的不良贷款未偿本息及项目数均较上年同期显著增加。未偿本息达到826.2亿元，同比增长60.83%；项目数较上年同期增加101单至288单。出让主体方面，以国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、消费金融公司等为主。

监管推动盘活存量资产

实际上，不良贷款密集挂牌转让表象之下，是部分商业银行正面临一定的资产质量压力，不良资产处置压力随之增大。

近日监管部门披露的数据显示，三季度，商业银行的不良贷款率为1.56%，环比持平，且较年初下降0.03个百分点。但分不同银行类型来看，不良贷款率走势则有所分化。其中，国有大型商业银行、城市商业银行、民营银行和外资银行的不良贷款率较二季度上升，分别为1.25%、1.82%、1.79%、1.10%，上升幅度分别为0.01个、0.05个、0.04个、0.06个百分点。

业内人士表示，今年以来，银行整体资产质量保持相对稳定的同时，受多种因素影响，零售贷款的不良资产风险呈现上升趋势，尤其是信用卡、个人消费贷、个人经营贷等成为零售贷款不良资产管控的重点领域。

中小银行正加快开展不良贷款转让业务。银登中心11月22日最新公布的数据显示，截至目前，已有982家机构开立了不良贷款转让业务账户，较9月份公布的统计表增加了24家，其中16个新增账户为城商行、农村中小银行所开立。

徐雯超告诉记者，除了批量转让之外，商业银行近年来持续拓宽多元化的处置渠道，合理运用核销、转让、资产证券化等方式。其中，通过核销、自主清收来化解不良资产的比例在不断提高。

值得关注的是，近期监管部门发布《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》（以下简称《办法》），引导金融资产管理公司专注不良资产主业，提高收购、管理、处置专业能力，发挥金融救助和逆周期调节功能，为新形势下防范和化解金融风险、支持实体经济发展发挥积极作用。

“近期出台的《办法》将AMC（资产管理公司）的不良资产收购范围进一步拓宽，允许其收购金融机构所持有的未分类为不良资产的重组资产、其他已发生信用减值的资产，这显示出监管方面积极推动盘活金融机构的存量资产。后续商业银行可以对相关风险资产早处置。”徐雯超表示。

(责编：罗知之、陈键)

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