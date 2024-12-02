原标题：首个境外大气本底站在南极大陆建成

科技日报北京12月1日电 （记者付丽丽）今年是中国极地考察40周年。记者从中国气象局获悉，在12月1日世界南极日到来之际，我国南极中山国家大气本底站正式业务运行。这是我国首个境外大气本底站，也是第9个纳入业务运行的大气本底站。“入列”我国大气本底站家族后，南极中山国家大气本底站将对南极大气成分浓度变化进行连续、长期业务化观测，真实反映南极地区大气成分及其相关特性的平均状态，支撑全球应对气候变化。

大气本底站站址一般选择在远离人类活动和污染源的地区，以最大限度“还原”大气的本来面目。南极地区是全球大气环境观测的重要本底区域。中国气象科学研究院全球变化与极地气象研究所所长丁明虎介绍，极地是全球气候变化的“放大器”，南极中山站位于东南极大陆拉斯曼丘陵，其观测数据具有独特的地理优势和科学价值，利于探究南极大陆大气本底长期变化及规律、平流层—对流层交换过程、多圈层相互作用机制及人类活动对全球的影响。

在2007年至2008年第四次国际极地年期间，中国气象局联合国家海洋局在中山站共同建设了大气化学观测方舱，配备臭氧光谱仪、辐射观测仪等，自此开启南极大气成分观测业务。2010年，中山站建成高精度温室气体在线观测系统，正式开展高时间分辨率二氧化碳和甲烷连续在线观测业务，我国也成为第三个能在南极开展此项业务的国家。

目前，中山站已建成涵盖臭氧、大气化学、气溶胶等七大类气象要素在内的综合观测体系。作为南极中山雪冰和空间特殊环境与灾害国家野外科学观测研究站的重要组成部分，中山站大气成分观测数据已被纳入世界气象组织《南极“臭氧洞”公报》、中国气象局《极地气候变化年报》，并被科学家多次使用，有力推动极地天气及气候变化、极地大气化学等领域科学研究。

目前，我国共有青海瓦里关等9个大气本底站。同时，位于环渤海、四川盆地等气候系统关键区的10个拟新增大气本底站，已于今年7月启动为期一年的观测试验。

(责编：罗知之、陈键)

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