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领略量子科技产品的魅力

——2024量子科技和产业大会侧记

洪敬谱
2024年12月02日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：领略量子科技产品的魅力

量子应用示范变电站、量子密信、量子密话、量子纠缠教学机、量子保密通信试验车……11月29日至30日，以“量子飞跃 未来可期”为主题的2024量子科技和产业大会在安徽合肥举行，一批量子领域的创新技术和产品在大会现场亮相，带领观众领略量子科技的魅力。

作为全国量子领域技术交流、开放合作、创新发展的头部盛会，2024量子科技和产业大会聚焦量子计算、量子通信、量子精密测量及应用、量子产业创新四大领域，吸引了国内50多家量子科技企业、200多位科研学者参会。

创新发力 量子产品魅力无穷

展会现场，220千伏合肥候店量子应用示范变电站沙盘模型，出现在国网安徽省电力有限公司展区的醒目位置。“这是我国首座应用覆盖量子测量、通信、计算三大方向的在运变电站，于今年11月正式投入使用。”该公司科技创新部科研处处长陈庆涛说，该变电站将持续验证量子技术成果在电力生产中的实际性能，为电力经济可靠运行提供新的手段和支撑。

“量子SIM卡是什么？”“在什么样的情景下可以使用？”“使用它会有什么样的效果？”中电信量子集团展区内人头攒动，参观者对量子密话产生了浓厚的兴趣，纷纷向工作人员提问。中电信量子集团副总经理王振介绍：“量子密话将量子安全与传统通信技术紧密融合，向用户提供加密通话、加密即时通讯、加密会议等安全办公服务。”

展区现场，一款VR游戏展品引得不少人驻足围观。科技日报记者看到，讲解员轻轻操控游戏手柄，电视屏幕上就会出现一款名为“瀚海量子号”的宇宙飞船，将观众即刻带进量子化学的宇宙空间。“这是公司最新研发的瀚海量子未来实验室VR游戏，里面包含量子物理实验室、量子化学实验室等6个区域，还有24个量子VR科普视频。”合肥瀚海量子科技有限公司总经理王天介绍。

在创新成果展区入口处，记者见到了一辆量子保密通信试验车。现场技术人员潘延亮介绍，它采用量子密钥技术，制成了一个智能座舱隐私防控系统，可以很好地保护司乘人员的隐私。

上述场景只是本届量子科技大会的一隅。在5000平方米量子产业创新成果展区，52家量子科技企业带来了丰富多彩的量子产品。“量子产业创新成果展区展示的量子产品已获得广泛应用，这增加了我们从事量子研究的信心。”中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟说。

布局未来 由“并跑”迈向“领跑”

大会现场，多位专家学者围绕量子科技展开对话。

什么时候才能研制出通用量子计算机？中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤给出的答案是——预估需要10年至20年。他认为，通用量子计算机的研发难度高，其发展水平是一个国家最强科技实力的象征之一。

中国科学院院士、北京航空航天大学教授房建成作报告时提出，量子精密测量与传感带来了新机遇和新赛道，我国在该领域有一定基础，在国际竞争中处于“并跑”，需要发挥“举国体制”优势，实现“换道超车”。

针对量子信息科技发展，潘建伟在主题报告中认为，量子信息科技是我国最有条件、最有基础、最有可能拔得头筹和抢得先机的重要科技领域。“光纤城域量子通信网络已经发展成熟，不仅可以传递密码，还可以传递量子信息，预计10年左右将走向实际应用。”他说。

值得一提的是，此次大会设有量子计算论坛、量子通信科技及应用论坛等多个专项活动，聚焦量子信息技术上下游产业，围绕量子通信与安全、量子计算、量子探测等重点领域，展开了多维度互动交流。

安徽是我国量子科技研究和产业发展的核心地区，经过30年持续深耕，已产出墨子号量子科学实验卫星、祖冲之和九章系列量子计算原型机等一批重大突破性成果，也培育了多家量子领军企业。安徽省委副书记、省长王清宪在会上表示：“下一步，我们将更好统筹优势力量和资源，拓展量子科技在通讯、能源、地质、金融等领域的应用示范，催生更多的高新技术企业、专精特新企业、独角兽企业、科技领军企业。”

(责编：罗知之、陈键)
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