原标题：“天河”超算何以“顶天立地”

◎本报记者 张 强 通讯员 吴文亮

国际上评价超级计算机图计算性能的最权威榜单——国际Graph500排名日前发布，国防科技大学计算机学院研制的“天河”新一代超级计算机系统夺得Graph500大数据图计算能效（GreenGraph500 Big Data）及小数据图计算能效（GreenGraph500 Small Data）两个榜单世界第一。这也是“天河”超算在该领域第五次夺冠。

图计算是什么？“天河”超算图计算领跑世界背后有哪些创新？图计算的应用场景又有哪些？带着这些问题，科技日报记者采访了“天河”新一代超级计算机图计算优化系统的主要完成人、国防科技大学计算机学院副研究员甘新标。

“图”是一种用来表示事物之间关系的数据结构。作为分析事物间关联的重要工具，图计算将数据按照图的方式建模，能获得以往用扁平化视角很难得到的结果。目前，图计算已广泛应用于社会治理、国防安全等众多领域，是学术界和工业界关注的前沿和热点。

“一‘图’胜千言。图计算技术不仅可以帮助科学家解决大科学、大工程、大数据等前沿问题，也有助于提升产业创新能力。”甘新标说。

为攻克图计算核心技术，“天河”团队在软硬协同优化、图计算模型等方面深入钻研，解决了面向国产处理器的深度图优化、软硬协同图分布、拓扑感知图通信、超级图压缩等多项难题。目前，“天河”超算图计算已成功部署于国家超级计算天津中心和长沙中心的国产主机系统。

甘新标说，“天河”超算不仅能支持高精度计算，在数据密集型应用方面也具有一定优势，对我国人工智能和大数据处理能力发展具有重要支撑和推动作用。

“天河”超算既能“顶天”，也能“立地”。

“人们的衣食住行都有图计算的影子。”甘新标举例说，当人们使用健康管理应用时，系统可以通过图计算分析用户的运动数据、饮食习惯和睡眠质量，提出有针对性的健康建议，帮助用户更好管理自身健康；当人们在网络平台购买图书时，系统可以通过图计算分析购买历史、浏览记录、兴趣爱好，推荐用户感兴趣的相关书籍或产品；当人们在支付平台进行交易时，系统可以通过图计算分析交易记录和行为特征，评估交易风险；当人们使用导航地图时，系统会根据交通流量和拥堵情况，为用户推荐最快的路线。

甘新标介绍，“天河”超算图计算目前已广泛应用于无人机路径规划、微尺度城市风场仿真、社交多媒体分析等领域，未来将为科技创新、社会发展提供更多技术服务。

(责编：罗知之、陈键)

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