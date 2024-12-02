人民网记者 王绍绍

保障能源特别是民生用能供应不仅事关经济平稳运行，更关系千家万户生产生活。近期，全国多地气温降低，冬季能源保供工作持续有效展开，多方共同努力打出“组合拳”，合理保障能源保供稳步推进，为居民温暖过冬保驾护航。

此前召开的2024—2025年供暖季全国能源保供会议提出，在储备方面，全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、平均可用超过30天，地下储气库提前完成注气任务、实现满库入冬；生产供应方面，全国发电装机容量已达到31.6亿千瓦，10月份以来煤炭、天然气持续稳产增产。

“综合研判各方面情况，预计今冬明春供暖季能源供需总体平衡，资源供应能够得到有效保障。”国家发展改革委相关负责人表示，要全力保障能源生产供应，增加煤炭、天然气等资源生产供应，加强能源运输保障，推动各类发电机组应发尽发，促进新能源高效消纳，全力保障能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬。

煤炭作为冬季供暖的“燃料”，发挥着“压舱石”的重要作用。国家统计局数据显示，10月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.6%，增速比9月份加快0.2个百分点；日均产量1328.4万吨。进口煤炭4625万吨，同比增长28.5%。

中国煤炭工业协会相关负责人表示，北方地区迎来供暖季节，煤炭需求增加，全国煤矿产能持续释放。煤矿生产处于高位，进口煤大幅增加，为今冬明春煤炭保供工作奠定了坚实基础。

在清洁能源方面，我国首个核能供热商用工程——国家电投“暖核一号”也迎来了第六个供暖季。本季供热面积增加约50万平方米，合计近1300万平方米。预计供出清洁热量460万吉焦，可节约原煤消耗41万吨、减排二氧化碳76万吨。不仅为当地提供了清洁供暖的重要保障，也为我国清洁能源的发展探索了新路径。

北京市积极采用新能源供热，利用丰富的地热资源，促进清洁能源利用。“通过在烟气排放通道尾部内置板式换热器，将八十多度的烟气通过余热利用系统降到三十五度，然后将四五十度的烟温差进行换热，利用余热系统对外供热。在整个北京2024年的供暖季，我们通过余热利用系统，增加了供热能力三百兆瓦，增加了供热面积将近七百五十万平方米，能够节省天然气将近八千万立方米。”北京某热电厂工作人员说。

在保障供暖的同时，安全也是不容忽视的重要方面。为了确保供暖工作的安全进行，各地纷纷加强了对供暖设备的巡检和维护工作。山东省威海市近期就开展了锅炉常态化自查自纠活动，增加了对设备及附属设施的巡检频次，杜绝设备带病运行的现象；北京市的供热企业加大了科技投入，在热力井里安装了7900套监测感知装置。这些装置可以实时采集井室里的温度和水位数据，一旦发现异常就会精准报警，提升了供暖的安全性。

“今年度冬期间，预计全国最高用电负荷与夏季相当，较去年度冬负荷明显增长，电力供应总体有保障，但局部面临一定压力，如华北、华东、西南区域的部分省份用电高峰时段可能电力供应紧张，需采取需求侧响应措施。”国家能源局相关负责人表示，如出现极端、灾害性天气，全国电力供应缺口还可能进一步扩大。

保障能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬，相关部门加强统筹协调，多措并举做好度冬保暖保供各项工作。国家发展改革委相关负责人表示，要持续提升顶峰保供能力，将供暖季期间电厂存煤保持在合理水平。发挥好储气库、液化天然气（LNG）储罐等调峰资源以及“全国一张网”作用。强化区域互济和能源品种联动，加强跨省跨区电力调度，做好储能精细化调用。

“下一步，将加强统筹协调，会同有关地方、部门、企业，落实好保供各项重点任务，特别是千方百计抓好民生等关键领域的用能保障，抓好尖峰时段、极端天气等关键情况的用能保障，全力保障能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬。”相关负责人表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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