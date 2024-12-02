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高质量发展调研行｜竹产业向新：竹子变“钢筋” 建起三层楼

2024年12月02日09:07 | 来源：人民日报客户端
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原标题：高质量发展调研行｜竹产业向新：竹子变“钢筋” 建起三层楼

盖大楼、建厂房，都听过钢结构，但是否见过“竹结构”？

走进位于湖南益阳桃江的国家（桃江）楠竹产业示范园，一栋全竹结构的科研展示楼特别引人注目。21根实心全竹立柱从地面直通屋顶、每根达12米长，支撑起了三层高、建筑面积接近1500平方米的大楼。

竹楼的建设方，湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事长薛志成介绍，不同于一般建筑使用竹材进行装饰，这栋“竹楼”是货真价实由竹子建成的。“四梁八柱都是竹材，里面没有钢筋混凝土，是目前国内单体最大的全竹结构现代建筑之一。”

竹子变钢筋，强度怎么样。仔细观察，记者发现竹楼的梁柱都是由一根根扁平竹条拼接粘合而成。敲击起来，手感敦实厚重，与常规竹材轻巧柔韧的特点有很大区别。

“专业上说，这叫大尺度竹质集成材。”薛志成介绍，天然竹片经过自主研发的设备热压胶合后，具有了优良的力学性能。“普通混凝土盖房子，抗压强度仅要求达到30兆帕。竹质集成材的抗压强度最高可达70兆帕以上。实际上，相同重量的竹材构件强度超越了钢铁，可广泛应用于各类环保建筑结构中。”薛志成说。

竹子变钢筋，还得解决防腐、防霉、防火、防虫等功能问题。在湖南省科技厅授牌的湖南省现代竹结构工程材制造及应用工程技术研究中心，中南林业科技大学材料科学与工程学院院长李新功团队正在进行竹材的耐火试验。熊熊烈焰的灼烧之下，竹材并未燃起明火，也没有产生浓烟。李新功介绍，除了要关注防火，相比木材，竹材含营养物质多，更易发霉、腐烂。团队研发出既适合竹材特性，又安全环保的防腐防霉材料，目前已运用到实际生产之中。

竹子变钢筋，离不开高校与企业的协同攻关。

李新功介绍，中南林业科技大学与湖南桃花江竹材公司长期开展紧密的产研合作，共同承担了湖南省重点研发项目“大尺度竹质集成材制造关键技术研究与示范”、湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化“装配式建筑竹质墙板关键共性技术研究及产业化”等科研项目，先后获湖南省科技进步一等奖、技术发明二等奖，梁希林业科学技术进步二等奖。

记者了解到，湖南省竹资源、竹产业年产值均居全国前列，桃江是湖南竹林面积最大的县，建成了国家楠竹产业示范园和马迹塘镇笋竹特色产业园。记者在马迹塘镇笋竹特色产业园看到，一家竹笋加工企业，利用现代食品工业的速冻锁鲜技术，让消费者一年四季都可以吃到新鲜竹笋；在一家竹纤维加工企业，竹子和竹笋的边角料被加工成饲料添加剂，为家畜提供营养……

近年来，国家林业和草原局等10部门联合印发《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，湖南也出台了多项省级层面的鼓励和引导政策，竹产业发展迎来新机遇。“未来，我们将继续多维度挖掘竹子新价值，拉长产业链、提高附加值，推动竹产业转型升级。“薛志成说。（人民日报客户端湖南频道 孙超 叶子）

(责编：罗知之、陈键)
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