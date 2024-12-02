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第二届国家水网及南水北调高质量发展论坛在京举行

2024年12月02日10:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月2日电 （欧阳易佳）近日，第二届国家水网及南水北调高质量发展论坛在京成功举行。嘉宾围绕“新质生产力与国家水网·南水北调高质量发展”主题，深入探讨现代水网创新发展，共同推动国家水网及南水北调高质量发展。

水利部总规划师吴文庆表示，加快构建国家水网，是党中央作出的重大战略部署。水利部锚定国家水网建设目标，深入推进南水北调后续工程规划建设，建立健全多元化投融资机制，聚焦发展水利新质生产力，深入开展重大水利科技问题攻关，数字赋能重大工程运行管理和水网调度成效显著。水利部将坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进国家水网和南水北调高质量发展。中国南水北调集团要立足“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”战略定位，充分发挥央企平台作用，全方位融入国家水网建设大局，加快推进南水北调后续工程高质量发展。

南水北调集团公司党组书记、董事长汪安南表示，今年“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路10周年，也是南水北调东中线一期工程全面通水10周年。通水10年来，南水北调东中线一期工程累计向北方调水760多亿立方米，成为沿线45座大中城市的重要水源，直接受益人口超1.85亿人。希望通过此次论坛，汇聚更多科研力量，加强产学研用协同创新，加快培育发展现代水网新质生产力，着力打通一条具有南水北调特色的科学技术化、技术产品化、产品产业化的实践路径，努力建设安全韧性现代水网。

论坛现场，专家学者聚焦“发展新质生产力赋能南水北调‘三个安全’”“加快构建国家水网主骨架大动脉”“水能融合与国家水网绿色发展”“数字孪生与国家水网智能化发展”等四场平行论坛主题，交流探讨科技创新成果。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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