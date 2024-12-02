唐佳

国务院发展研究中心副主任、党组成员隆国强发言。主办方供图

“‘十五五’时期是我国承上启下的重要时期，是2035年基本实现社会主义现代化的关键阶段。”在日前由中国经济时报社主办的“经济前瞻论坛2024年会”上，参会嘉宾表示，要科学辨识和深刻理解当前及未来一段时期的发展形势，正确认识和把握“十五五”时期经济社会发展的重点，有针对性地进行前瞻性思考和系统性谋划，以新质生产力强劲推动高质量发展，为科学编制和实施好规划提供助力。

在会议上，国务院发展研究中心副主任、党组成员隆国强表示，用中长期规划来指导经济社会发展，是我国治国理政重要的经验，也是制度优势的体现。在今年7月30日，中央政治局会议指出，要做好“十五五”规划前期研究谋划工作。高质量发展是中国式现代化它的必然要求，在党的二十大和二十届三中全会都强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。这对“十五五”时期的工作具有全局性、战略性的指导意义。

隆国强说，当今国际发展格局在调整，以信息技术为代表的新一轮科技革命和产业变革加速推进。同时，全球大国博弈加剧，一些国家搞单边主义、搞贸易保护主义。这些对“十五五”时期，甚至更长时间的国际环境都会产生深远影响。“我们要按照党的二十届三中全会关于进一步全面深化改革的部署，逐一落实提出的300多项重要改革举措，建立一整套推动高质量发展的体制机制。”

国务院发展研究中心原副主任余斌表示，要全面、客观、冷静看待当前经济形势，既要正视困难，又要坚定信心。经过改革开放的不断积累，我国经济发展在社会主义市场经济体制、超大规模市场需求、产业体系配套完整供给、广大劳动者和企业家等人力资源上具有显著优势。他说，我国经济持续向好的基本面不会改变，要不断培育经济增长的新动能、新优势，因地制宜大力发展新质生产力，持续推动高质量发展，在激烈的国际竞争和大国博弈中立于不败之地。

“发展新质生产力是当前的紧迫任务。”科学技术部原副部长李萌认为，“十五五”时期是新质生产力建设的关键阶段，人工智能、绿色低碳、高端制造、健康生活、安全防护、计算连接等领域，将是今后一个时期新质生产力的主要方向。他建议，以新质生产力建设为主线规划未来一段时期的产业发展，重点突出新质生产力的建设规划。

中国社会科学院学部委员田雪原认为，“十五五”时期要提升人力资本对高质量发展的驱动力。我国进入高质量发展阶段，与之前的数量扩张型发展模式有着本质不同。数量扩张型发展模式主要依靠要素投入驱动，高质量发展则是科技创新和人力资本成为重要驱动力。人力资本是人所具有的知识、经验、技能、健康的价值总和，由体能健康素质、智能科教素质和素养文明素质三要素组成。体能健康素质是基础，智能科教素质是核心，素养文明素质是保障，三者相互依存、相互促进、协同发展。

围绕以科技创新为主导来发展新质生产力，中国贸促会研究院院长赵萍表示要从三个方向发力，首先是在基础性、原创性知识层面的突破性创新，在科技底层逻辑上带来基础性支撑；其次在应用层面打好核心技术攻坚战，为产业深度转型升级与拓展新赛道提供支撑；三是实现生产要素创新性配置，为发展新质生产力培育新动能。谈及在外贸领域发展新质生产力，她说，要开辟新赛道，提升竞争力，跨越新壁垒，打造增长极。通过完善高水平对外开放体制机制，创造更好的外部环境，为外贸发展提供更强动能。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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