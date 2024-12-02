人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前发布的数据显示，10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模43234亿元，同比增长6%。其中，货物贸易出口21462亿元，进口16071亿元，顺差5391亿元；服务贸易出口2342亿元，进口3359亿元，逆差1017亿元。

加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。国务院办公厅此前印发的《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》）指出，优化跨境资金流动管理。完善外汇管理措施，探索基于企业信用的分级管理，提高服务贸易及服务领域对外投资的外汇业务便利度。扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。

国家外汇管理局副局长李红燕此前在国新办新闻发布会上表示，近年来，国家外汇管理局不断优化贸易外汇收支管理，取消了外贸企业名录登记行政许可；支持贸易新业态发展，鼓励银行、支付机构凭电子信息办理跨境电商贸易结算；提升外籍来华人员支付便利度，实现了重点机场、酒店和文旅景区等主要场所外币兑换服务全覆盖。

业内人士表示，近年来，我国持续推进产业转型升级，促进服务业与制造业的融合发展，出口稳步增长。《意见》的出台实施，将进一步提高我国服务领域开放水平，促进各类创新要素跨境便利流动；进一步激发各领域创新动能，拓宽服务贸易发展空间；进一步完善促进政策和促进体系，优化服务贸易发展环境。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示，近年来，我国通过持续推动服务业扩大开放，优化服务贸易政策体系，开展服务业扩大开放综合试点示范和服务贸易创新发展试点建设，推动服务贸易规模快速增长，成为全球服务贸易增长的重要动力。

“往前看，我国进一步全面深化改革，经济结构持续转型升级，外汇市场韧性不断增强，我国国际收支将会继续呈现规模提升、结构优化和基本平衡的发展格局。”李红燕说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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