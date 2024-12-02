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业界热议氢能发展：加快技术创新 强化产业链协同

2024年12月02日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）作为一种清洁能源，氢能在交通、工业、建筑和发电等领域应用广泛。在日前举行的中国能建氢能产业发展大会上，与会嘉宾表示，当前，我国已经初步形成了涵盖氢能制、储、输、用及装备制造全产业链的氢能产业体系。下一步，要加快技术创新，加强基础设施建设，强化产业链上下游企业之间的协同合作，拓展氢能应用领域，推动氢能产业升级。

《氢能产业发展中长期规划2021-2035》明确，到 2035 年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。

中国工程院院士杜祥琬表示，氢能产业的发展对于我国乃至全球能源转型和环境保护具有重大意义。氢能作为一种清洁、高效、可再生的能源，正逐渐成为推动能源革命的重要力量。要更加重视利用水能、太阳能、风能、生物质能等可再生能源制氢，减少对化石能源的依赖，降低温室气体排放，实现绿色发展。

中国科学院院士、西安交通大学教授郭烈锦表示，建设新型能源体系，要发展可再生能源，推进化石能源清洁高效低碳绿色转化技术，实现高效、低成本、大规模绿色氢电联产；实施高效、低成本的大容量长时间储氢，根据应用场景，因地制宜、因时制宜地建设相应的氢能产业；在终端用能方面，构建氢能、电能全覆盖与高效、低成本的氢电互换互补体系。

对于如何推动氢能产业发展，中国国际经济交流中心党委书记、执行局副主任苏伟认为，要集中力量攻克氢能产业链中关键技术瓶颈，鼓励企业、科研院所、高校建立合作研发机制，形成产学研用一体化创新生态，加强对关键材料和器件研发投入。强化产业链协同合作，构建从制氢、储氢、加注到终端应用的产业链条，合理规划输氢、加氢等基础设施建设，建立健全氢能产业标准和认证体系，探索氢能多场景应用，开展氢能项目的试点示范。

“要突破关键技术瓶颈，提高制氢效率，降低生产成本，推动氢能产业链协同发展，形成优势互补、协同发展的局面。加快储氢、输氢、加氢等基础设施建设，加强氢能安全监管和应急体系建设，确保氢能安全、可靠应用。”中国产业发展促进会副会长史立山表示，推动氢能与传统产业深度融合，促进氢能产业多元化发展。制定更加具体、更有效的政策措施，为氢能产业发展提供支持，建立健全市场机制，推动氢能利用的规范化和市场化发展。

谈及氢能未来发展趋势，电力规划设计总院党委常委、副院长刘世宇认为，电氢耦合是我国“双碳”目标实现的重要路径，作为用能低碳化的重要选择，氢能将作为电能的补充，共同构建我国未来终端用能体系；绿氢产业是发展新质生产力的重要方向，由于可再生能源规模化发展以及储能技术的发展，绿氢制备成本有比较大的下降空间；绿氢输运网络将成为我国未来重要的基础设施网络，助力我国能源优化配置。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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