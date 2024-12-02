入冬以来“冰雪热”不断升温，全国各地涌现出一系列“冰雪+”新产品、新场景，呈现一派欣欣向荣的冬季旅游发展新景象。

我国已形成15大类冰雪装备器材产品体系

随着“带动三亿人参与冰雪运动”目标实现，今年以来冰雪运动相关产业发展出现新特点和新变化。

工业和信息化部数据显示，冰雪装备相关的企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入也从2015年不到50亿元增长到了2023年220亿元左右。

中国机械工业联合会副秘书长 佘伟珍：经过多年的发展，我国已形成了15大类冰雪装备器材产品体系，基本实现了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动全产业链的冰雪装备器材。

截至目前，我国冰雪装备器材领域制造业单项冠军企业6家，“专精特新”企业21家。同时，吉林、黑龙江、河北、福建、山东、广东等地，已经形成冰雪场地设施装备、竞赛装备、大众运动装备、竞技竞赛服装、冰雪休闲装备等产业集群。

记者探访冰雪装备器材产业示范基地

在河北张家口，我国建设了首个冰雪装备领域国家新型工业化产业示范基地，示范基地里又推出了哪些新产品？

在这家雪服、雪板的专业设计研发企业里，科研人员正在抓紧调试今年的新品。旁边的一家生产、制造冰雪气膜馆的企业也吸引了记者的眼球。

目前，张家口市形成以冰雪装备研发、设计、制造、检测等为一体的冰雪装备产业基地。

张家口高新区党工委副书记 白建海：2024年我们产业园产值达到4亿多元，新入驻7家企业。我们有信心发展成为国内及国际具有特色的高质量发展的冰雪装备产业园。

大众冬季运动装备产业化进程加速

今年以来大众运动装备产业化进程加速，冰刀、冰壶、雪橇、雪地摩托车等装备器材市场销售增长迅速，更加轻盈保暖、物美质优的鞋靴服袜深受广大人民群众喜爱。

竞技训练及维护保障装备攻关成效显著，雪车、雪蜡车、造雪机等一批高端装备研制成功，滑雪板、短道速滑比赛服、高山滑雪鞋服等一批产品为运动员勇夺佳绩提供有力保障。

场地设施装备供给能力持续增强，制冰机、大型压雪机加速应用，为冰雪运动爱好者提供高品质的运动场地。

冰雪运动热推动冰雪产业新消费

随着冰雪运动不断普及，南方消费者对冰雪装备、器材等的需求也与日俱增，产业向“新”力不断增强。

在深圳，一大早雪场便陆陆续续迎来了滑雪爱好者们。购买冰雪装备器材是开展冰雪运动的基础，琳琅满目的商品让人目不暇接。除了常规滑雪装备外，新技术也在赋能滑雪产业链发展。这台由我国自主研发的VR模拟滑雪机，利用虚拟现实技术模拟真实滑雪场景。

某数字机器企业负责人 孙莉：通过身体的左右摆动，戴着VR眼镜头盔，就可以实时体验极限的滑雪运动。销量也是以15%的速度在增长。

专家表示，近几年来我国冰雪经济保持了持续较快发展，2023年我国冰雪产业市场规模为8900亿元，预计2025年将突破1万亿元。冰雪经济在推动乡村振兴、地方经济转型、实现经济可持续和高质量发展中发挥着越来越重要的作用。

我国冰雪装备器材产业还存在短板弱项 专家：强化跨界合作和政策支持

虽然我国冰雪装备器材产业正迎来蓬勃发展的上升期，但是专家提醒，我国冰雪装备器材产业发展起步晚、基础薄弱、创新能力不足，还存在短板弱项和卡脖子问题。这些难题该如何破解？

中国机械工业联合会副秘书长 佘伟珍：要加强用户部门与工业部门的合作，组织产学研用协同攻关。强化跨界合作，需要与电子信息、软件、原材料等行业合作，组织跨界协同创新。

专家还表示，冰雪竞技类器材市场规模小、门槛高、投入大，行业企业不敢投、不愿投，需要发挥国家相关专项的引导和示范作用，包括国家资金、金融政策的支持等等。

政策引导 推动冰雪装备器材规模化品牌化

记者了解到，下一步，工业和信息化部将加大冰雪装备器材供给对冰雪消费的带动作用，推动新技术与冰雪装备融合，研究出台推动包括冰雪装备在内的体育器械高质量发展有关举措，进一步优化发展环境，激发市场活力。

持续推动冰雪装备企业专精特新发展，联合高等学校、科研院所、用户单位加强关键技术攻关和创新产品研发，提升冰雪装备供给能力。

鼓励企业挖掘我国优秀传统文化资源，开发具有中国元素的冰雪装备器材，更好满足人民群众多层次、多样化、个性化的冰雪消费需求，让更多人参与冰雪运动，爱上冰雪运动。

（总台央视记者 罗宏进 王颢一）

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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