原标题：大唐黑龙江公司： 迎战极端天气 保供“火力全开”

中国气象局启动暴雪四级应急响应，黑龙江气象局11月25日11时发布暴雪红色预警信号，黑龙江地区26日起出现大范围雨雪降温天气，给保暖保供工作带来严峻挑战。大唐黑龙江发电有限公司超前部署，密切关注天气变化，做好极寒、暴雪、大风天气的防范应对措施，全力保障能源安全稳定供应。

七台河发电公司燃料战线人员检查燃煤冰冻情况（张莹 摄）

龙唐群力供热分公司开展访民问暖活动（王立志 摄）

处于雪情较大地区的绥化热电公司和七台河发电公司第一时间启动防寒防冻应急预案。“按照当前2台机组运行情况，煤场存煤可以满足机组超过30天的燃用量。”绥化热电公司根据机组燃煤日消耗量和煤场存储空间进行有序进煤、卸煤和存煤，保证机组“口粮”供应及时。七台河发电公司组织应急保障队伍、供热检修专班24小时值守，确保第一时间进行消缺和应急保障，全力保障极端天气下热用户家中温度不打折。

“检查完毕，一切正常。”双鸭山区域企业对关键设备开展“拉网式”隐患排查，对开关厂、变压器、电缆箱等重点保电设备定时测温、测负荷，对现场设备防寒防冻的薄弱环节加固保温，确保室外电气设备、仪表仪器、水管路等稳定运行。

哈一热电厂对煤仓、输煤皮带、斗轮机等设备进行防冻保护，确保燃料输送系统运行顺畅。积极协调铁路和公路运输单位，开辟燃煤运输“绿色通道”，确保燃煤按时、安全送达到厂。针对雨雪天气可能导致运输延误情况，制定燃料调配应急预案，合理安排燃煤调运，确保“煤到炉、煤即烧”，燃料供应“不断链”。

鸡西区域三家公司建立协调联动机制，进一步完善保暖保供应急处置预案，供热公司客服报修24小时在线解决热用户反映问题，人员分片包干加入社区物业管理群，开展上门走访测温，及时掌握热用户家中供热情况，保障供热质量。

“室外雨雪交加，家里的温度一点没降。”龙唐群力供热分公司与热源厂提前沟通，合理调整运行参数，增大一级管网供热量，提前升温蓄热，定时通过供热智慧监管系统查看供热温度,确保居民在寒潮期间能够享受到稳定的供暖服务。（来源：中国能源网）

(责编：曹淼、李源)

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