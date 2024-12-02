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上证50、上证180、上证380等指数样本迎新调整

2024年12月02日14:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月2日电 （记者黄盛）记者从上交所了解到，根据指数编制规则，上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。

上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动，科创100指数更换4只证券。

具体来看，上证50指数调样后，业绩增速改善，表征性明显提升，指数质量和行业分布得到进一步优化。指数成份股总市值20.1万亿元，市值覆盖率达到38.8%，小幅提升0.8个百分点。工业、信息技术行业权重分别上升1.3%、0.3%，金融行业权重下降0.6%。

数据显示，2024年前三季度，上证50指数成份股归母净利润同比增速从6.8%提升至8.2%，显示出沪市龙头公司较强的经营韧性。

本次调整上证180指数编制方案修订一并实施，“新经济”权重大幅提升，收益表现优化，同样将更好地反映资本市场结构变化和产业转型升级趋势。

上证180指数本次修订新设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则。一是指数总市值31.7万亿元，市值覆盖率达到61%，提升2.4个百分点。二是信息技术、医药卫生、工业、通信服务行业合计权重提升9.9%，样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致。三是120余家成份股公司为国企央企，合计权重约七成，在境内主要规模指数中居首，是沪市上市公司的基本盘和压舱石。四是指数收益率、稳定性进一步提升，近十年年化收益率提升约1个百分点，年化波动率降低0.1个百分点，近三年样本周转率下降至约8%。

修订后，上证180作为上证宽基指数体系的“中枢”指数，将与上证50、上证380等指数更好地共同表征沪市上市公司的整体表现。上交所表示，未来还将持续进行研究评估，倾听市场意见，推动指数编制方法与时俱进，更具科学性与合理性。

科创50指数本次调整样本无变化，连续多个季度未达到10%的调整数量比例上限，显示出科创板市值结构稳定性逐步提升。

科创100指数营收、净利润增速改善，市值覆盖度提升。科创50、科创100、科创200指数总市值覆盖率达到近90%，与其他科创板行业主题、策略指数共同构成完善的科创板指数体系。目前，科创板指数数量已达到25条，产品规模合计超过2500亿元，为投资者提供了丰富的观测和投资工具。

业内人士认为，今年以来，境内指数化投资发展再提速，持续吸引中长期资金流入。全市场指数产品规模今年以来连续突破3万亿元、4万亿元、5万亿元大关，年内增长约70%。目前，中证指数有限公司管理的指数数量已超7500条，今年来中证A50、中证A500、科创200等指数的发布，以及上证180、中证REITs、上证收益指数的优化修订受到市场广泛关注。沪深300成为首只万亿旗舰指数，产品规模一度突破1.2万亿元，单只产品规模突破4000亿元。科创50规模一度突破2000亿元。中证A500指数产品规模已突破2000亿元，成为历史上规模最快破两千亿的境内宽基指数。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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