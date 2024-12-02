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“玉符河之前河床宽，干旱时期经常断流，我们只能通过卧虎山水库放水来进行灌溉。自从开始调水，河水越来越多，也越来越清澈，夏天来这露营旅游的人络绎不绝。”山东省济南市寨而头村村民张先生笑着告诉记者，他就住在玉符河畔，如今他打算做些小本生意，对外出租露营装备。

张先生所说的“调水”，就是2013年11月启动的南水北调东线一期山东段工程。记者了解到，自建成通水以来，该工程运行安全平稳，水质稳定达标，供水能力稳步提升，有效缓解了鲁南、山东半岛和鲁北地区城市缺水问题。

“我们这里的水都是经南水北调贾庄分水闸至卧虎山水库输水工程完工后，从位于济平干渠的长清泵站，经过文山泵站、龙门泵站两级泵站加压，将长江水输入卧虎山水库之中。”济南市聚源水务有限公司副总经理焦方龙介绍，利用玉符河上的多处放水口，通过玉符河渗漏带，调用长江水来补充泉域地下水，提高了市区地下水位，一定程度上保证了泉水水位的稳定上涨，解决了卧虎山水库靠天吃水的难题。

南水北调东线一期山东段工程的平稳运行，离不开基层人员的调度，陈晓莉就是其中一员。作为济南聚源水务有限公司的生产运行管理员，同时也是南水北调工程的管理人员，她所负责的文山泵站是南水北调济南市续建配套工程的重要一环。自2016年来到文山泵站负责运行管理工作，每天的任务就是负责记录各项数据，对设备进行检查。

“随着贾庄线工程顺利完工，将长江水千里迢迢的引入到了玉符河中，同时还开展了河道清淤、生态修复、绿化建设等一系列工程，加大了对周边环境的监管力度，杜绝了乱排乱放和乱扔垃圾的现象。”陈晓莉自豪地说，自2015年贾庄分水闸至卧虎山水库输水线路通水以来，已累计供水2亿立方米，随着生态环境的不断修复，水生植物生长茂盛，河中小岛也成了鸟儿的栖息地。

据了解，南水北调东线一期山东段工程在山东境内为南北、东西两条输水干线，年调水能力13.53亿立方米，与其他骨干水利工程互联互通，构筑起南北调配、东西互济的水网格局，实现了长江水、黄河水、当地水、非常规水等多种水源的联合调度、优化配置。

山东省水利厅相关负责人表示，南水北调东线一期山东段工程作为山东省现代水网体系的重要组成部分，通水十年来，在服务保障水资源供给、水生态治理、水安全保障、水环境保护等方面发挥了无可替代的关键作用，南水北调东线工程已深度融入山东省经济社会发展大局，成为强省建设水安全保障的重要战略支撑。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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