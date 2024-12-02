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转型创新 长虹爱联科技从“向死而生”到“勇立潮头”

2024年12月02日14:12 | 来源：央广网
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原标题：国企改革三部曲：长虹爱联科技从“向死而生”到“勇立潮头”，脱胎换骨重获新生

在国企改革的浪潮中，长虹控股集团始终坚守“科技长虹 产业报国”，进行创新式改革。走进长虹爱联科技的改革之路，她犹如一位勇敢的弄潮儿，以“向死而生”的决心和勇气，书写了一段波澜壮阔的改革篇章。

“向死而生”的改革之路并非一帆风顺，其间充满了挑战和困难。但长虹爱联人始终保持着坚定的信念和不屈的精神，他们在改革的道路上披荆斩棘，勇往直前。

经过不懈的努力，长虹爱联科技实现了脱胎换骨般的变革，重获新生。企业的经济效益显著提升，市场份额不断扩大，品牌影响力日益增强。长虹爱联科技的成功改革，不仅为自身的发展奠定了坚实的基础，也为其他国企改革提供了宝贵的经验和借鉴。

近年来，长虹以“发展新质生产力，推进新型工业化，推动长虹高质量发展”为目标，以国企改革相关部署要求为指导，全面系统深入推进企业经营管理改革，成绩斐然，接连创造了多个产业领域的“隐形冠军”，长虹爱联科技就是其中之一。

2024年2月24日，《人民日报》海外版头版聚焦四川省绵阳市坚持创新驱动发展，刊登了一篇题为《让企业在创新大潮中当主力、唱主角》的文章。文章提到：长虹爱联科技，是近年长虹旗下快速崛起的“隐形冠军”之一。2016年成立至今，保持高速增长，物联网无线联接模组的年出货量和市场占有率均居全国前列，是目前国内重要的物联网无线联接模组及联接集成产品提供商。

不仅如此，长虹爱联科技还在2024年国务院国资委公布的“双百企业”“科改企业”2023年度专项评估结果中，获评“科改企业”优秀等次。“科改企业”的份量不小，指的是在改革重点领域和关键环节率先取得突破，聚焦企业改革力度、效度，全面评估企业取得显著成效，旨在打造改革样板和自主创新尖兵，并在国资系统内起到引领示范作用的企业。截至目前，四川也只有两家企业榜上有名，其中一家，便是长虹爱联科技。

然而，如此优秀的企业背后，却有着一段别样的经历。

“不转型就只能等死”

长虹爱联科技正式成立在2016年底。成立之前，它是长虹控股集团旗下的一个高频事业部，专注做射频和模拟射频技术，也就是电子调谐器（俗称：高频头）。当时部门只有20多个人，但个个都来自于985、211名校。那些年，小小的电子调谐器在一批名校毕业、充满激情的新生力量手里，做得风生水起。2010年左右，部门每年生产销售的电子调谐器超过4000多万只，年产值达1-2亿元，这个规模在当时位列世界前列。

然而，随着集成电路产业的飞速发展，仿佛一夜之间整个风向全变了，“高频头”很快被一种超高集成度的硅电子调谐器取代了。原先的老客户，纷纷切换成硅电子调谐器。这使得高频头销量急转直下，每年以20%-30%的速度萎缩，整个部门一度陷入经营困境。

“肯定要转型，不转型就只能等死！”

在接受采访时，长虹爱联科技技术负责人表示。面对转型，长虹爱联科技的领导班子并没有选择退缩和放弃，他们深知，只有改革，才有出路；只有破釜沉舟，才能迎来新生。但往哪转，怎么转，大家一时还没有方向。

就在大家一筹莫展时，一条新闻引起了技术负责人的注意。2013年2月，《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》发布，明确了我国物联网发展的总体目标和近期目标，提出了加强统筹协调形成发展合力、营造良好发展环境等保障措施。当时长虹也将物联网发展纳入未来战略布局中，技术团队敏锐地觉得，物联网方向或许可以一试。

随即这个消息同步到其他伙伴，这些“最强大脑”一合计，物联网的底层技术不就是射频和模拟射频技术嘛，原来的赛道玩不转了，那不妨试试新领域！

深化国企改革，就是要着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，不断强化创新策源，加快推动科技创新基础上的产业创新，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，开辟新领域新赛道，塑造新动能新优势，为现代化产业体系建设提供有力支撑。

他们的想法很快得到了长虹控股集团的肯定，批准以事业部为单位进行内部孵化。经过三年多时间的挑灯夜战，终于在2016年，他们研发的新品问市了，这创造了首家国企物联网模组的先例，一时风光无两。

“然而，新品的问市并没有马上带来收益，更多的是质疑。”

技术负责人说这是当时孵化团队面临的巨大困境。新品问市后，为了长远发展，孵化团队把市场战略定位为“两条腿走路”：一部分产品供长虹内部使用，一部分产品要走向外部更大的市场。实践证明，这个战略是绝对正确的，但在新品刚推出来的时候，市场开拓却并没有想象得那么容易。

对于长虹，未经试验的新品不敢贸然使用；而对于外部市场，迎面问题就是，你们长虹有在用吗？这似乎陷入两难选择，为了打破僵局，技术负责人带着新品跟技术团队做各种评测报告，跟市面上的竞品做比对，出各种性能对比测试数据，然后挨个客户去推广。就是靠着这种精神，终于有企业同意尝试使用他们的新品，这给创始团队带来了莫大的鼓舞。

“性能上不输国外产品，产品一致性上更适合国内场景，价格上面也更有优势，本地化服务还能弥补国外品牌售后无法及时响应的缺憾，很快产品就在市场上打开销路。”

说到这里，技术负责人难掩自豪。

成绩来之不易，但又水到渠成。之后，长虹爱联科技乘胜追击，在规模和产品的门类上也越来越丰富，覆盖的领域和国家、地区也越来越多。如今，长虹爱联科技外部市场规模在整个产品中占比高达80%以上。2022年，长虹爱联科技的无线联接模组产品，就已经在整个市场占比超过27%，把原来完全被国外把控的市场抢了回来，成功实现国产化替代。

长虹爱联科技研发生产的星闪模组，成为我国自主研发的新一代近距离无线通信技术，与传统的WiFi或蓝牙相比，具有低功耗、高速率、低时延、高精度定位等优势。此前，搭载星闪联接技术的智慧物联模组在长虹爱联科技批量下线，也标志着无线短距离通信技术再次迈出关键一步。其开发的国产自主标准的“星闪”模组，更是获取行业先发优势。公司共计拥有200多项自主专利知识产权，名列行业前茅。

天时地利人和 共筑转型之路

近年来，随着物联网、大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术的普及运用，基于智能化的新一轮世界科技革命和产业变革正在加速推进。与此同时，物联网产业随着积极推进，整体发展也得到了良好态势，展示出强劲发展潜力。评估结果显示，“十三五”时期，物联网产业规模不断壮大，技术创新和供给能力显著提升，产业链协同发展局面初步形成，行业赋能作用进一步凸显。

冰冻三尺，非一日之寒。提到长虹爱联科技的成功，技术负责人坦言：天时地利人和缺一不可。

所谓天时，即在国家政策时间节点上，恰逢物联网爆发的窗口期。作为我国重点发展的战略性新兴产业之一，物联网高度集成和综合运用新一代信息技术，将促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变。这个转变也带来了万物互联的需求，也正是这个广泛需求构建了长虹爱联科技成功的基础。

所谓地利，即在射频和无线模拟技术领域，事业部有旁人不能及的技术功底及技术能力优势。

所谓人和，即长虹的体制机制优势，这也是最为关键的因素。一直以来，长虹控股集团都坚持充分发挥党在国有企业中“把方向、管大局、保落实”的领导作用，持续优化产业结构，调整产品结构，助力推动企业高质量发展，并勇于开启国有公司快速转型升级的新发展之路。同时，长虹还在把员工的利益与集团利益深度绑定在一起，敢于大胆改革。这种改革的目的就是让员工把集团的事业当成自己的事业，把集团当成家。也正是在这样的机制、体制和改革氛围下，员工都铆足了劲儿。

科技创新是企业立身之本，企业要发展，关键在于人才，尤其是核心人才，如何激发人才的积极性，体制机制改革是关键一招。根据重点研发攻坚方向，找到技术带头人和骨干团队；突破关键核心技术，走自主研发之路；通过建立机制，加快科技成果转化，转化成经济效益。长虹爱联科技的改革之路便是按照这个思路展开的。

2016年，长虹爱联科技完成混合制改革“自立门户”，从城区的长虹办公楼搬到了郊区，从总经理到整个研发队伍，再到整个平台管理人，几十号人挤在一个简陋的100多平的库房里“白加黑”“5+2”。

“现在想想都觉得太苦了，但当时不仅不觉得辛苦，反而觉得非常酷！”技术负责人回忆道，“这也充分体现了长虹体制机制的优越性，所以长虹爱联科技自创立之初，就一以贯之这种体制机制，充分激发员工积极性，让大家心往一处想，劲往一处使，这也是这些年长虹爱联科技高速发展的秘密所在。”

不是在转型 就是在转型的路上

市场唯一不变的就是变化，长虹爱联科技总经理冯毅坦言：“在长虹爱联科技，转型无处不在，无时不在。”

长虹爱联科技所从事的物联网领域是一个技术革新非常迅速的赛道，从高频头转型到物联网，技术每年都在升级，万物互联的当下，物联网的应用领域也在不断扩大，当前长虹爱联科技已经从家电领域，逐步扩展到消费电子、电力、工业、医疗等多个领域的应用。

“转型成功固然能尝到甜头，过程却是非常痛苦，跳出舒适区还是需要相当的勇气，”

回忆起转型的痛苦过程，冯毅眉头紧蹙，但每次转型，都体现了公司文化和体制机制的优越性。公司坚持实行民主集中制的议事规则，会前充分调研与酝酿，会上充分发表意见，然后由主要领导决策，执行中充分发挥党员先锋带头作用，坚决落实到位。经历过“转则生，不转则死”的爱联人，有着强烈的危机意识，已经把转型融入基因里，积极适应时刻变化的市场环境。

企业的高速发展离不开信息化的支撑。除了产品、市场转型之外，在长虹爱联科技内部，战略、组织、管理等方面的转型也在同步推进。比如，长虹爱联科技已完成智能制造的前瞻性布局，实现了全流程企业信息化系统建设。在智改数转过程中，通过将业务驱动数据，数据驱动信息化的理念来设计信息化系统架构。将销售、采购、生产、研发、管理等各业务环节有机衔接起来，打造了业务全流程信息化管理系统，让企业在发展过程中有更多的精力专注于业务。

未来，长虹爱联科技还将不断强化企业科技创新主体地位，完善创新体制机制，在推进高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、发展新质生产力上走在前、做表率。

(责编：董童、李源)
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