人民网重庆12月2日电 （王天乐、唐佳）近日，以“打造新生态 合作赢未来”为主题的2024数字产业生态伙伴大会在重庆举办。活动旨在打造重庆数字产业领域最大交流平台，推动重庆建设具有全国影响力的科技创新中心。参会嘉宾表示，以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术深度应用，不断催生新模式、新业态。在提高全要素生产率、带动和创造就业等方面发挥着重要作用，带来了经济发展的新机遇。

在活动发言中，重庆市经济信息委党组书记、主任王志杰表示：“我们诚挚邀请科技、产业、金融界朋友走进重庆、投资重庆，为重庆发展建言献策。希望以此次数字产业生态大会为契机，汇资源、集智慧、建生态、谋发展，在重庆产业融合协同发展新生态中共享机遇、共创未来。”

重庆两江新区党工委副书记、管委会副主任许宏球表示，两江新区将进一步完善数字基础设施，优化数字生态集聚数字人才，促进融合创新和应用，厚植数字产业发展沃土。期待以此次大会为契机，汇聚资源集聚智慧，聚伙伴谋发展，共享数字变革新机遇。

当前，新一轮科技革命和产业变革正呈现出强劲的发展态势，以人工智能为代表的新技术正处于蓬勃发展阶段。在此背景下，如何引导数字产业向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段迈进，成为此次大会的话题焦点。

为此，大会邀请了多位来自学术界和企业界的权威院士、专家及科技企业高管，围绕数字产业发展趋势、科技创新驱动产业变革等关键问题，进行深入探讨与发展展望。

工业和信息化部原副部长苏波在演讲中表示，我国正在大力发展数字经济，深入推进数字化制造进入全面扩展普及新阶段。重庆市拥有雄厚的产业基础和蓬勃的高新技术发展活力，正携手一批领军企业，加快融入国家和地区发展战略。

国务院发展研究中心原副主任刘世锦结合当前经济形势，提出一揽子刺激与改革相结合的发展建议；中国人民银行原副行长李东荣阐述了在大力发展新质生产力的背景下，产业数字金融的重要性；中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长张斌从宏观形势角度出发，提出财政政策、货币政策和房地产政策的协同发力，充分释放经济增长潜力。

人工智能大模型的发展正深刻影响数字产业。对此，上海交通大学自然科学研究院院长金石分享了人工智能和量子计算在数字金融中的创新与应用，表示未来要将其赋能千行百业，打造国际竞争力的数字产业集群。

作为重庆培育发展起来的数字金融机构，马上消费常务副总经理蒋宁在演讲中表示，企业研发的“天镜”2.0在实现技术突破的同时，积极探索如何让人工智能更有温度，更贴近人心。目标是让数字化服务不仅高效、安全，而且能够感知和回应人类的情感，这是行业迈向更智能、更人性化的数字金融时代的关键一步。

在会议期间，华为中国政企昇腾计算业务总经理李潇，阿里云智能集团副总裁、新金融行业总经理张翅，腾讯云副总裁胡利明从科技企业角度分享了与金融机构深度合作的经验，以及共建一个“开放互联、持续演进”生态合作伙伴体系的美好愿景。

大会由重庆市经济和信息化委员会、重庆两江新区管理委员会、中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室、中共重庆市委金融委员会办公室、重庆市科学技术局、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市大数据应用发展管理局、重庆市知识产权局、重庆市科学技术协会等9个部门联合主办，重庆市发展和改革委员会支持，马上消费金融股份有限公司承办。

2024数字产业生态伙伴大会活动现场。人民网记者 王天乐摄

马上消费常务副总经理蒋宁发言。人民网记者 王天乐摄

(责编：郭思邈、高雷)

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