人民网北京12月2日电 （方经纶）据“工信微报”消息，工业和信息化部推出的“一证通查”服务再迎升级。自12月1日起，“一证通查”查询名下互联网账号服务新增接入今日头条、携程旅行、拼多多、饿了么、爱奇艺、小红书、大众点评、贝壳找房、链家等9款互联网APP，用户本人名下手机号码关联互联网账号的可查范围扩增至25款。

据了解，除可查询名下互联网账号外，“一证通查”服务还可为广大用户提供名下移动电话卡查询服务，助力群众防范“不知情注册账号”“冒名办卡”等安全风险。

(责编：申佳平、高雷)

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