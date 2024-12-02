人民网北京12月2日电 （记者刘微）12月2日，中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》发布官方吉祥物形象“巳升升”，祝福全球华人在新的一年如意康宁、好事连连。

总台蛇年春晚吉祥物。主办方供图

2025蛇年春晚吉祥物从中华传统文化中寻找设计灵感，整体造型参考甲骨文中的“巳”字，憨态可掬又富有古意。

结合2025年春节联欢晚会“巳巳如意，生生不息”的主题，“巳升升”呈现出扑面而来的如意气息。头部轮廓与脸颊上的螺旋形状来源于陕西扶风法门寺唐代地宫出土的银质鎏金如意，从头部的蝙蝠装饰到尾巴点缀的寿字盘长结，通身典故寓意着“福从头起，尾随如意”。

“巳升升”的五官也是渊源有自，眉眼取自四川广汉三星堆遗址出土的青铜蛇形器的歧羽纹、臣字目，其中臣字目纹样也广泛出现在中原地区的青铜器和玉器上，彰显着中华文明多元一体、兼收并蓄。吉祥物身上由景泰蓝工艺刻画背部缠枝纹，寓意“生生不息”，由花丝镶嵌工艺勾勒出海棠、玉兰、桃花与牡丹，寓意“春回大地”。

“巳升升”以青绿色为主调，象征春意盎然、蓬勃生机，配色取自鹦哥绿、品绿、吐绶蓝、青金石、荷花白、柑黄、龙膏烛等中国传统色彩。

伴随着“巳升升”的亮相，总台《2025年春节联欢晚会》的脚步也越来越近。“巳升升”邀您一起相约春晚，共同迎接欢乐吉祥、喜气洋洋的乙巳蛇年。

(责编：郭思邈、高雷)

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