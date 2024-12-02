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院士专家共话新时代可靠性技术发展

2024年12月02日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京12月2日电 （记者赵竹青）记者从中国电子学会获悉，第二十六届全国可靠性物理年会11月29日至12月1日在浙江温州举办，聚焦数字化、智能化、绿色化时代背景下的可靠性领域前沿技术，分享理论方法，交流技术实践，共同推动全国可靠性领域学术研究和工程应用的深度融合。

中国工程院院士王自力作了《质量强国时代的可靠性系统工程》大会主题报告，中国空间技术研究院研究员张延伟、电子元器件可靠性物理及其应用技术国家级重点实验室研究员路国光、哈尔滨工程大学教授胡博、电子科技大学教授黄洪钟、华东师范大学教授赵毅、贵州师范大学教授毕津顺、中国科学院国家空间科学中心研究员马英起分别就各自研究领域的最新动态做专题报告。

大会由中国电子学会可靠性分会主办。分会主任委员、工业和信息化部电子第五研究所副所长王蕴辉表示，可靠性为新质生产力注入强劲动力，在新一代信息技术的蓬勃发展背景下，可靠性技术被赋予了新的内涵与要求，可靠性技术本身的变革也势在必行。

(责编：赵竹青、高雷)
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