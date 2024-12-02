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vivo入选人民日报社“品牌强国计划” 

2024年12月02日16:15 |
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原标题： vivo入选人民日报社“品牌强国计划”

2024年11月27日，vivo入选“品牌强国计划”授牌仪式在人民日报社举行，人民日报文化传媒有限公司董事长寇非、vivo品牌副总裁贾净东出席仪式并见证授牌。贾净东还应邀参加了28日在人民日报社举办的2024中国品牌论坛，vivo入选本次论坛发布的“2024中国品牌创新案例”。

贾净东表示：“成为世界一流的品牌，是vivo的终极梦想。今天，vivo在全球拥有超过5亿用户，vivo品牌能获得用户的喜爱和认可，是vivo长期以用户为导向，以技术创新为原动力，以‘本心而为，雁行致远’的品牌精神为指引，努力讲好品牌故事的结果。未来，vivo愿以终为始，埋头种因，通过夯实科技硬实力，为大众创造差异化的体验，让新质生产力走进千家万户。”

科技就是生活，科技照亮美好。一直以来，vivo坚持以用户为导向，埋头种因、全面创新，目前已发布包含“蓝晶芯片栈、蓝心大模型、蓝海续航系统、蓝河操作系统、蓝图影像”的“蓝科技”矩阵，以扎实的科技实力，与用户深对话、与行业共发展——

实现自研“蓝心大模型”在手机端侧大规模落地，持续推进自研大模型与手机系统的深度融合；发布半固态电池，“蓝海续航系统”从源头处攻克低温环境下的续航难题；最新发布的影像旗舰X200系列，不仅在长焦拍照等高频应用场景拥有不俗表现，也兼顾了专业人士的创作需求，通过“蓝图影像”为用户带来更加人性化的专业影像体验。今年，vivo还获得了由国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖，这一重要荣誉代表着vivo的5G通信技术对行业进步做出的突出贡献。

此外，vivo致力于推动无障碍环境建设，陆续发布“vivo听说”“vivo看见”等无障碍功能，并将多模态大模型落地至“vivo看见”功能，让视障用户可以通过提问对话的方式，更好地感知和了解周围环境。凭借这项功能，vivo成功为国家无障碍环境展示馆的视障群体提供了智能、便捷的导览服务。

未来，双方将秉持“长周期、高质量、深融合”的合作理念，携手并进、整合资源，充分发挥科技创新的支撑作用，践行高质量发展，共同推动科技普惠，让每一个人都能平等地享受科技带来的便捷与美好。

“品牌强国计划”是人民日报集全社优质媒体资源重磅推出的一项品牌计划，依托融媒体矩阵、品牌活动、海外影响力等核心优势资源，立足本土，谋跨越、促升级，面向全球，越鸿沟、破壁垒，为中国品牌创新升级注入活力。自2017年计划启动以来，人民日报社已与一大批代表中国形象、体现中国精神、具有国际核心竞争力的中国品牌建立战略合作关系，在顶层设计、平台搭建、整体传播等方面取得了丰硕成果，为推动实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变提供源源不断的舆论动力。（来源：人民日报文创客户端）

(责编：曹淼、李源)
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