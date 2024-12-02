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正官庄125周年：美好生活正相伴

2024年12月02日16:21 | 来源：新华网
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原标题：正官庄125周年：美好生活正相伴

　　红参品牌正官庄自创立以来始终坚持以卓越品质为核心，为消费者提供可靠的健康解决方案。在进入中国大陆市场的15年时间里，正官庄将对消费者健康的深度关怀融入每一款产品，创造了与消费者的深层次情感联结。今年，适逢品牌125周年华诞，正官庄以“美好生活‘正’相伴”为主题，创作了125周年品牌故事大片。

　　片中，从18岁怀揣梦想的少年、初入社会的新人，到努力平衡工作和家庭的职场妈妈、拼搏“人生下半场”的中年男人，再到安享天伦之乐的长者，正官庄的产品陪伴了不同阶段的人们，为每一段追求美好的人生旅程提供守护力量。

　　正官庄专注大健康生活领域，匠心专研红参产品，更致力于以消费者需求为产品研发核心。从经典的高丽红参产品“原支参”起家，到膏状高纯度红参浓缩液“红参浸膏”，再到业界首款采用条装包装的红参浓缩液制品“EVERYTIME”，正官庄对产品的创新不仅让日常健康养生拥有更加简单便捷的方法，更为行业树立了全新的标杆。

　　在产品升级方面，正官庄深度挖掘各类消费人群的不同产品需求，瞄准了消费者对健康养生、增强体力、提升精神的需求偏好，在“EVERYTIME”“红参元”等经典王牌产品的原配方基础上加入新的灵感，致力于从口感风味、营养价值等不同方面为消费者提供多元丰富的健康选择。

　　随着生活质量的逐渐提高，消费者的健康意识越来越高，更关注“精准养生”。因此，在品类拓展方面，正官庄凭借自身前沿的科研技术、稳定的品质把控能力，不断开拓外沿边界，正在积极进军血糖管理、液体维生素、中药饮片等当下热门的健康养生领域，为注重特殊健康管理的群体，带来更多针对性选择。

　　125年的时光，见证了正官庄走向全球的品牌历程。无论是初次尝试的年轻消费者，还是已与品牌共度数十载的老朋友，正官庄都以不变的品质和初心，为每一份期待注入力量。

　　未来，正官庄将继续秉持“用心守护健康生活”的理念，持续更新符合消费者向往和需求的产品，让每个人都能享受健康、幸福的生活。

(责编：董童、李源)
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