南水北调中线引江补汉工程施工现场。中国南水北调集团新闻宣传中心供图

人民网北京12月2日电 （欧阳易佳）12月2日，南水北调中线引江补汉工程首台硬岩掘进机（TBM）“江汉先锋号”在土建4标8号平洞顺利始发掘进，标志着引江补汉工程正式进入TBM掘进施工新阶段。

南水北调中线引江补汉工程施工现场。中国南水北调集团新闻宣传中心供图

“江汉先锋号”TBM是南水北调中线引江补汉工程首台下线的硬岩掘进机，也是目前国内引水隧洞项目中使用的最大直径单护盾硬岩掘进机，开挖直径12.23米，整机长度约160米，重约2800吨。设备搭载了综合地质预报系统、刀具磨损及状态监测系统、护盾卡机预警及评估系统等，能够有效应对沿线埋深大、外水压力高、突泥涌水、软岩大变形等复杂地质条件。同时，该设备还创新性地突破了同步推拼技术，可实现隧洞掘进和管片拼装同步进行，施工效率可提升20%至40%。

南水北调中线引江补汉工程施工现场。中国南水北调集团新闻宣传中心供图

引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工建设的重大项目，工程从长江三峡库区引水入汉江，沿线由南向北依次穿越宜昌市夷陵区、襄阳市保康县和谷城县、十堰市丹江口市，输水线路总长194.7公里，采用10台直径12米级硬岩掘进机。“江汉先锋号”的顺利始发，为工程全线其他9台TBM施工转序树立了标杆，成为我国长距离有压引调水隧洞工程超大直径TBM掘进的重大实践。

据了解，截至12月2日，引江补汉工程主隧洞掘进已超过3.3公里，沿线施工支洞掘进总计超过14.9公里，10台TBM设备已有4台完成下线验收，今年年底前还将完成2台下线验收。

南水北调中线引江补汉工程施工现场。中国南水北调集团新闻宣传中心供图

(责编：郭思邈、高雷)

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